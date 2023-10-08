Израиль в Ливане ударил по спорным фермам Шебаа: почему это важная земля и где она на карте

Боевики Хезболла из Ливии атаковали территорию на севере Израиля. В ответ армия обороны Израиля атаковала Хезболлу.

Перестрелка происходила на спорной территории ферм Шебаа утром 8 октября. Они принадлежат Израилю по результатам Шестидневной войны 1967 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о фермах Шебаа

Журналисты напомнили, что утром 8 октября Хезболла обстреляла израильские позиции в спорном районе ферм Шебаа. В ответ армия обороны Израиля ударила по "инфраструктуре Хезболла" в этом районе.



Фермы Шебаа расположены между Израилем, Сирией и Ливаном / Смотрите на карте

Журналист Али Хашем проанализировал для издания Al Jazeera, что значит атака Хезболлы на север Израиля после нападения ХАМАС на юг страны. Он объяснил, что Хезболла пытается донести до израильтян сообщение о том, что эскалация ситуации в секторе Газа и, возможно, начало наземного вторжения будут означать, что этот конфликт может иметь новое измерение.

Ведь в сети так называемые "египетские переговорщики" убеждали, что Хезболла якобы готова начать вторжение при условии, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

Однако боевики заявляли, что они не вступают в конфликт.

Где расположены спорные территории: смотрите карту

В то же время журналист объясняет, что территории ферм Шебаа выбрали не случайно. Ведь Ливан считает эти территории оккупированными Израилем, так что боевики не сделали ничего против политики ливанского правительства. То есть Хезболла выбрала фермы Шебаа, чтобы "отправить сообщение Израилю".

Политические соперники в стране (Ливане – 24 Канал) будут критиковать Хезболлу, но боевики выбрали эту территорию, чтобы взглянуть на вещи в перспективе, не переходя границ,

– объяснило издание.

Какое значение ферм Шебаа

Фермы Шебаа Израиль захватил в 1967 году во время Шестидневной войны. Эти территории являются частью сирийских голанских высот. Ливан считает эти территории своими.

Более того, иностранные журналисты пишут, что существует проблема с демаркацией этих территорий. Это предмет споров между Ливаном и Сирией.

Кроме того, эти территории перешли Израилю, когда считались сирийскими. Но с 2000 года, когда Израиль покинул юг Ливана, ливанское правительство начало говорить о том, что территория их.

В последние годы Хезболла накапливала оружие, она уже имеет высокоточные ракеты… Они способны достичь любой точки в Израиле. У Хезболлы уже есть десятки тысяч хорошо обученных бойцов. Они имеют большой опыт, и израильтяне предупреждали о силе Хезболлы,

– отметило издание.

По их мнению, если Хезболла вмешается в конфликт, то возможен совсем другой сценарий.

Что произошло между Израилем и Ливаном