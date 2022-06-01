Способна изменить правила игры, – Арестович сказал, как американские MLRS помогут ВСУ

Украина получит американские ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности.

Это оружие может кардинально изменить ход войны. Об этом 24 каналу сообщил Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента.

Россия боится наступления украинцев, - Арестович о стягивании техники в Брянской области

По его словам, это очень мощный комплекс. Более того, это оружие – очень точное, чего не скажешь о российских "Ураганах" и "Смерче".

Главная задача MLRS – это контрбатарейная борьба, как добавил Арестович. То есть работает на подавление или уничтожение огневых средств артиллерии противника, расположенных также на закрытых огневых позициях с целью завоевания огневого превосходства.

Как только российская артиллерия или их системы залпового огня выкатятся на позиции, им будет прилетать от нас,

– подчеркнул советник главы ОП.

Это значит, что мы лишаем врага этого преимущества безнаказанного расстрела украинцев. Арестович надеется, что сейчас мы лишим россиян этой возможности.

"Итак, они не смогут больше накапливать ресурсы и бросать их в бой. Это оружие действительно способно кардинально изменить правила игры на главных участках фронта", - подчеркнул он.

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США передадут Украине MLRS

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS.

В Офисе Президента подтвердили, что Украину таки получит. После информации о получении РСЗО россияне упали в истерику.

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели.

Анонсировано, что одобренные перед передачей Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 километров.

Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров предоставить Украине MLRS. По словам главы государства, Россия очень боится этих РСЗО, из-за чего пытается сорвать их передачу Украине.

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