Выгодно по нескольким причинам: способна ли Россия развязать конфликт на Балканах

России выгодно развязать еще один конфликт в мире, в частности, в Европе. Под "ударом" россиян могут оказаться Балканы.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил 24 Каналу мнение, что попыток дестабилизировать ситуацию на Балканах было уже несколько. Хотя интересно то, что Сербия прекратила газовое сотрудничество с Россией и покупать его будет у Азербайджана.

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Зачем России новые конфликты

Тизенгаузен рассказал, что ситуация в Косово чуть ли не переросла в войну. Прошедший большой конфликт в бывшей Югославии закончился миллионом беженцев и 100 тысячами погибших. Россия может продать Европе завершение конфликта на Балканах в обмен на уступки территорий Украине или прекращение помощи нашему государству.

Сербия вооружается. Она говорит о том, что только для обороны, но номенклатура показывает, что там очень много наступательного вооружения. Она закупает ее у Китая, у России. Не просто так все там происходит. Вот такая ситуация,

– отметил политтехнолог.

Тизенгазузен о том, способна ли Россия развязать конфликт на Балканах: смотрите видео

Путин не остановится

По словам политтехнолога, Путин не остановится и не успокоится. Он будет разжигать войны повсюду, где ему не запрещают. Остановить это нельзя. Можно вжарить по России серьезными санкциями. Не только против алмазов и нефти, которые россияне легко обходят.

"Жестко ударить по России санкциями. Понятно, что поднимется вопрос, что как так, мы ведь тоже потеряем. Вы гораздо больше потеряете. Смоделируйте ситуацию себе, что на Балканах вспыхнула война. У вас сотни тысяч беженцев, с которыми вы не справитесь", – заметил Тизенгаузен.

На Западе должны понять, что Путину не нужна Украина, как территория. Ему нужно влияние, ему нужно поддерживать чувство страха в мире. И это не только Путин. В этом состоит суть российского империализма, и так будет делать каждый, кто у власти в России, если это не остановить.

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