Політтехнолог Борис Тизенгаузен озвучив 24 Каналу думку, що спроб дестабілізувати ситуацію на Балканах було вже кілька. Хоча цікаво те, що Сербія припинила газову співпрацю з Росією та купуватиме його в Азербайджану.

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Навіщо Росії нові конфлікти

Тизенгаузен розповів, що ситуація в Косово ледь не переросла у війну. Минулий великий конфлікт у колишній Югославії закінчився мільйоном біженців і 100 тисячами загиблих. Росія може продати Європі завершення конфлікту на Балканах в обмін на поступки територій Україні або припинення допомоги нашій державі.

Сербія озброюється. Вона говорить про те, що лише для оборони, а номенклатура показує, що там дуже багато наступального озброєння. Вона закуповує її в Китаю, в Росії. Не просто так усе там відбувається. Ось така ситуація,

– зазначив політтехнолог.

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Путін не зупиниться

За словами політтехнолога, Путін не зупиниться та не заспокоїться. Він буде розпалювати війни всюди, де йому не забороняють. Зупинити це можна. Можна вжарити по Росії серйозними санкціями. Не лише проти алмазів і нафти, які росіяни з легкістю обходять.

"Жорстко вдарити по Росії санкціями. Зрозуміло, що підніметься питання, що як так, ми ж теж втратимо. Ви набагато більше втратите. Змоделюйте ситуацію собі, що на Балканах спалахнула війна. У вас сотні тисяч біженців, з якими ви не впораєтесь", – зауважив Тизенгаузен.

На Заході мають зрозуміти, що Путіну не потрібна Україна, як територія. Йому потрібен вплив, йому потрібно підтримувати відчуття страху в світі. І це не лише Путін. У цьому полягає суть російського імперіалізму, і так робитиме кожен, хто при владі в Росії, якщо це не зупинити.

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