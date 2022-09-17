Британская разведка оценила способность россии выдержать наступление ВСУ на линии Оскл – Сватово

17 сентября 2022 , 10:42
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Источник:

минобороны Великобритании

Украинские военные успешно продвигаются на Востоке. Следующим участком наступления может стать линия от реки Оскол на Харьковщине до города Сватово Луганской области.

Россияне готовятся к обороне

Британские разведчики считают, что российские подразделения попытаются вести упорную оборону в этом районе. Однако удастся ли им это – неизвестно.

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Не понятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению,
– говорится в сообщении.

В разведке отметили, что украинские силы продолжают наступательные операции на северо-востоке Украины, оккупанты же готовятся к обороне.

Где находится Сватово: смотрите на карте

 

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Автор: Софія Мінджоса