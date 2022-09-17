Британская разведка оценила способность россии выдержать наступление ВСУ на линии Оскл – Сватово

Украинские военные успешно продвигаются на Востоке. Следующим участком наступления может стать линия от реки Оскол на Харьковщине до города Сватово Луганской области.

Россияне готовятся к обороне

Британские разведчики считают, что российские подразделения попытаются вести упорную оборону в этом районе. Однако удастся ли им это – неизвестно.

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Не понятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению,

– говорится в сообщении.

В разведке отметили, что украинские силы продолжают наступательные операции на северо-востоке Украины, оккупанты же готовятся к обороне.

Где находится Сватово: смотрите на карте

Последние новости о ситуации на фронте

С утра 17 сентября украинские нацгвардейцы опубликовали радостное видео. В нем они сообщили, что освободили из оккупации село Диброва в Донецкой области. Теперь там развевается украинский флаг.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских оккупантов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, самолет, 3 беспилотника, 3 крылатых ракеты, а также 21 единицу автомобильной техники.

Аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что украинские военные контролируют Купянск в Харьковской области. Теперь врагу будет сложно удержать свои позиции в восточной части Харьковской области и на севере Луганской.

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