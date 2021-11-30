Способны дожать, – Герус сказал, сможет ли Украина сохранить транзит газа
Источник:24 канал
В вопросе "Северного потока-2" каждая страна действует в своих экономических интересах. В то же время задача Украины – сохранить транзит.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. По его мнению, Украина способна дожать соответствующий вопрос.
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"Борьба продолжается, есть за что побороться, и наши цели, чтобы у нас транзит сохранялся и после окончания этого контракта, который есть сейчас, то есть после 2024 года", – заявил Андрей Герус.
Для сохранения транзита нужна общая позиция
Герус подчеркнул, что необходимо сформировать общую позицию, чтобы транзит через украинскую ГТС продолжался.
Наша задача – выйти из этой ситуации с минимумом негатива и максимумом позитива. Прежде всего – это продление транзита на новый период. На еще дополнительные, как минимум, лет 10 в определенном объеме, что будет обеспечивать покрытие расходов на содержание нашей газотранспортной системы.
Андрей Герус объяснил, что украинской стороне необходимы союзники, нужно сделать общую позицию – Германия, США – тогда вести переговоры с "Газпромом".
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В ответ на вопрос о том, способны ли дожать соответствующий вопрос "Нафтогаз" и "Оператор ГТС", Герус сказал: "Думаю, способны".
Инервью Андрея Геруса программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Ситуация на энергетическом рынке: кратко
- В 2024 году истекает контракт с российским "Газпромом" на транзит газа по украинской ГТС. Украина хочет его продлить, идеальным сроком считают 15 лет.
- Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что Россия в 2021 году втрое уменьшила транзит газа через Украину в Европу.
- Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина ищет пути решения проблемы из-за окончания контракта о транзите газа с Россией.
- В МВФ убеждены: ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся из-за "Северного потока-2". Речь идет о примерно 1,2 миллиарда долларов к 2024 году.