Человек-матрас: пограничники на границе с Польшей разоблачили уклоняющегося
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники обнаружили парня, пытавшегося незаконно попасть в Польшу. 21-летний сын пытался незаконно перевезти отец. Нарушителя обнаружили на пункте пропуска Рава-Русская.
Инцидент произошел минувшей ночью. Нарушителем оказался гражданин Украины, 2002 года рождения. Чтобы пересечь границу, он скрылся под одеялом.
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Юноша пытался незаконным способом избежать прохождения пограничного контроля, поскольку не имел законных оснований для выезда за пределы Украины. Парень скрылся в спальном отделении кабины грузового автомобиля, которым управлял его отец – 44-летний гражданин Украины,
– говорится в сообщении.
Юноша стал буквально человеком-одеялом, чтобы его не заметили пограничники / Фото Госпогранслужба
В действиях парня видят уклонение
Отмечают, что молодого человека привлекли к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Также в его действиях усматриваются признаки "уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период".
Более того, к ответственности привлекут и отца парня. Как отметили в Госпогранслужбе, в действиях водителя грузовика содержатся признаки "незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".
Отец спрятал сына под одеялом и пытался незаметно перевезти через границу / Фото Госпогранслужба
Пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении этих фактов.Внимание. По данным МВД по состоянию на начало октября в Украине возбуждено более 7 тысяч уголовных производств по уклонению.
Попытки незаконного пересечения границы
- В Закарпатской области пограничники задержали около 60 мужчин за попытку незаконно пересечь границу. Они пытались попасть в Венгрию.
- Еще один "интересный" инцидент произошел на пункте пропуска "Смольница": женщина пыталась незаконно вывезти своего парня из Украины в Польшу. Она спрятала его в авто за передними сиденьями, бережно прикрыв одеялом.