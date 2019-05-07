Упрощение в строительстве: в Украине по-новому будут присваивать почтовые адреса

Вступило в силу постановление Кабмина о получении разрешений на строительство. Оно касается присвоения почтового адреса объектам строительства и недвижимости.

Что изменится?

Ранее почтовый адрес новой постройке присваивали в течение 30 дней после завершения строительства. Порядок этой процедуры определяла местная власть и были вероятные коррупционные риски.

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С 28 апреля в Украине введен единый порядок присвоения почтового адреса объектам строительства. Теперь эта процедура будет занимать до 5 дней и будет проходить до начала строительства.



В Украине упростили процедуру присвоения почтовых адресов новым зданиям

Такие изменения способствуют улучшению бизнес-климата в Украине и повышают позиции государства в рейтинге Doing Business, отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Ранее Кабмин отменил обязательное получение разрешений для проведения работ по реконструкции, капитального ремонта или технического переоснащения внутренних инженерных систем в зданиях.

Эксперт описала возможные сценарии развития рынка строительства в Украине после президентских выборов.