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      Упрощение в строительстве: в Украине по-новому будут присваивать почтовые адреса

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      В Украине упростили процедуру присвоения почтовых адресов
      В Украине упростили процедуру присвоения почтовых адресов / 24 канал

      Вступило в силу постановление Кабмина о получении разрешений на строительство. Оно касается присвоения почтового адреса объектам строительства и недвижимости.

      Что изменится?

      Ранее почтовый адрес новой постройке присваивали в течение 30 дней после завершения строительства. Порядок этой процедуры определяла местная власть и были вероятные коррупционные риски.

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      С 28 апреля в Украине введен единый порядок присвоения почтового адреса объектам строительства. Теперь эта процедура будет занимать до 5 дней и будет проходить до начала строительства.

      будівництво отримання дозволів поштові адреси
      В Украине упростили процедуру присвоения почтовых адресов новым зданиям

      Такие изменения способствуют улучшению бизнес-климата в Украине и повышают позиции государства в рейтинге Doing Business, отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      Ранее Кабмин отменил обязательное получение разрешений для проведения работ по реконструкции, капитального ремонта или технического переоснащения внутренних инженерных систем в зданиях.

      Эксперт описала возможные сценарии развития рынка строительства в Украине после президентских выборов.

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      Теги: Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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