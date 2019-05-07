Спрощення у будівництві: в Україні по-новому присвоюватимуть поштові адреси

Набула чинності постанова Кабміну про отримання дозволів на будівництво. Вона стосується присвоєння поштової адреси об'єктам будівництва та нерухомого майна.

Що зміниться?

Раніше поштову адресу новій споруді присвоювали впродовж 30 днів після завершення будівництва. Порядок цієї процедури визначала місцева влада і були ймовірні корупційні ризики.

Читайте також: В Україні вступили в дію нові ДБН щодо міцності будівель: що зміниться

З 28 квітня в Україні введений єдиний порядок присвоєння поштової адреси об'єктам будівництва. Тепер ця процедура займатиме до 5 днів і відбуватиметься до початку будівництва.



В Україні спростили процедуру присвоєння поштових адрес новим будівлям

Такі зміни сприяють покращенню бізнес-клімату в Україні і підвищують позиції держави у рейтингу Doing Business, зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

Раніше Кабмін скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

Експерт описала ймовірні сценарії розвитку ринку будівництва в Україні після президентських виборів.