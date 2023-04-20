Вспышка в Киеве: в КГВА объяснили, откуда взяли информацию, что упал спутник NASA
Источник:КГВА
Вечером 19 апреля над Киевом в небе зафиксировали вспышку неизвестного воздушного объекта. Местные власти рассказали, откуда взяли информацию, что возле столицы упал спутник NASA.
Отметим, что информация о возможном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетами не подтвердилась. Однако яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян беспокойство.
Важно В Украине произошло высокоэнергетическое акустическое событие: его связывают с космическим телом
Что говорят в КГВА о вспышке в Киеве
КГВА обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита для того, чтобы успокоить жителей и гостей Киева. К тому же власти добавили отметку "предварительная информация".
Как оказалось, на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.
Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию – это не их спутник,
– отметили в КГВА.
Что именно это было – сейчас выясняют специалисты. Самое главное – это безопасность Киева и спокойствие жителей столицы.
"Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение", – добавили в ведомстве.
Что известно о яркой вспышке в Киеве 19 апреля
- 19 апреля в Киеве и области объявляли воздушную тревогу, а местные жители видели яркую вспышку в небе и слышали громкие звуки.
- Тогда в КГВА заявили, что, по предварительной информации, произошло это из-за падения на Землю спутника NASA.
- В NASA прокомментировали это и рассказали, могла ли вспышка, которую видели в Киеве, быть вызвана падением спутника. По их данным, причиной вспышки может быть совсем не спутник.
- Кстати, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в момент вспышки над Киевом система ПВО не работала.
- 24 Канал собрал забавные и интересные реакции на вспышку, которая произошла в Киеве 19 апреля.
- Кроме того, вечером 19 апреля над территорией Украины было зафиксировано высокоэнергетическое акустическое событие Так, расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По всей вероятности, это связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.