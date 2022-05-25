Спутник зафиксировал в Мариуполе движение грузовых судов: россияне могут вывозить металл и зерно

Оккупанты активизировали свою деятельность в захваченном порту Мариуполя. Согласно спутниковым снимкам, обнародованным журналистами "Схемы", захватчики могут отправлять оттуда металл и зерно.

Фото Planet Labs показали, что в захваченном оккупантами порту Мариуполя иностранные корабли переместились к причалам, где обычно отгружают продукцию.

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Что известно о ситуации в Мариупольском порту

Журналисты выяснили, что зерно, хранящееся в зерновом терминале порта, принадлежит Украине, а большая часть металла – компании "Метинвест" Рината Ахметова. Ранее о намерении кафиров вывезти украинское имущество сообщил директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский.

По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся 6 грузовых судов под иностранными флагами.

Журналисты "Схемы" установили, что 2 из них – это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта). 24 мая спутник Planet Labs запечатлел их у причалов. В частности, где расположен зерновой терминал.

Ранее Tzarevna стояла у других причалов порта, где преимущественно загружали металлические изделия. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

Какие суда стоят в захваченном порту Мариуполя:

Согласно данным омбудсвуменки Людмилы Денисовой, этот сухогруз зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения и не смог выйти из-за оккупации. Членов экипажа оккупанты захватили и увезли в неизвестном направлении. После этого Smarta свою дислокацию не менял.

На территории предприятия ГП "Мариупольский торговый порт" остается примерно 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов. Большинство металла принадлежит компании "Метинвест" Ринату Ахметову. Другой металл и чугун – это продукция "Азовстали" и "Металлургический комбинат имени Ильича".

В "Метинвесте" сообщили, что часть металлических изделий уже погрузили на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию.

На территории порта был не только металл, но и зерно

Директор порта Игорь Барский сообщил, что там был не только металл, но склады с зерном. Всего на складах осталось более 3,4 тысяч тонн зерна. Еще 9 тысяч тонн было загружено на одно из судов, но оно не смогло выйти из порта из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Советник Мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что кафиры пытаются возобновить работу порта и подняли затонувший катер пограничников, блокировавший один из выходов в Азовское море – так называемые "старые ворота".

Кафиры возобновляют работу порта, и планируют вывезти оттуда все, что смогут. Но выход в море сквозь "старые ворота" для них может быть непригоден, потому что глубина маловата для большинства бортов, которые там находятся, а "новые ворота" остаются, по нашей информации, заблокированными,

– рассказал Вадим Бойченко.

"Новые ворота" блокирует другое затонувшее судно "Меотида", которое захватчики еще не сумели поднять. Также загрузка судов сейчас осложняется и тем, что краны, необходимые для этого, не работают из-за нехватки электроэнергии в результате повреждения портовой подстанции.

В то же время кафиры планируют использовать плавучий кран, который также может загружать металл в трюмы судов.

Там оставался дизельный плавучий кран, который они могут использовать для загрузки. Восстановить работу подстанции в них в ближайшее время выйдет вряд ли,

– сказал директор порта Игорь Барский.

Заметим, что экипаж Tzarevna долгое время был заблокирован оккупантами. Болгарское правительство и Мальта вели переговоры по обеспечению зеленого коридора для эвакуации. Затем стало известно, что часть экипажа была вывезена в временно оккупированный Донецк.

Журналисты "Схемы" связались с владельцем Tzarevna, гражданином Болгарии Даниэлем Стефановым, но он не захотел давать комментарии журналистам.

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Блокировка украинских портов Россией: последние новости

Страна-агрессорка блокирует украинские порты, фактически заблокировав большую часть экспорта в стране. В частности, от 24 февраля из Одессы не смог выйти ни один грузовой корабль. Дефицит предложения определенных продуктов, которые предоставляла Украина, в первую очередь зерна, приведет к дальнейшему росту цен по всему миру.

Согласно подсчетам, от поставок зерна из Украины зависят более 400 миллионов человек в мире . Беспокойство по росту уровня голода в мире выразили даже в ООН. Многие страны требуют от России, чтобы она разблокировала украинские порты.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что государство-агрессорка может предоставить гуманитарные коридоры для выхода судов из портов Украины в Черное море, но имеет ряд требований. В частности, кафиры хотят ослабления в отношении них санкционных ограничений и чтобы акваторию портов украинская сторона разминировала самостоятельно.

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