Знімки Planet Labs показали, що в захопленому окупантами порту Маріуполя іноземні кораблі перемістились до причалів, де зазвичай відвантажують продукцію.

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Що відомо про ситуацію у Маріупольському порту

Журналісти з'ясували, що зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський.

За інформацією від адміністрації Маріупольського порту, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають 6 вантажних суден під іноземними прапорами.

Журналісти "Схеми" встановили, що 2 з них – це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта). 24 травня супутник Planet Labs зафіксував їх біля причалів. Зокрема, де розташований зерновий термінал.

Раніше Tzarevna стояла біля інших причалів порту, де переважно завантажують металеві вироби. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Про це свідчить знімок Planet Labs за 11 травня. Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Які судна стоять у захопленому порту Маріуполя:

Згідно з даними омбудсвуменки Людмили Денісової, цей суховантаж зайшов в порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення і не зміг вийти через окупацію. Членів екіпажу окупанти захопили та вивезли в невідомому напрямку. Після цього Smarta свою дислокацію не змінював.

Довідка. На території підприємства ДП "Маріупольський торговельний порт" залишається приблизно 200 тисяч тонн металу та чавуну вартістю більше ніж 170 мільйонів доларів. Більшість металу належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Інший метал та чавун – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча".

У "Метінвесті" повідомили, що частину металевих виробів вже завантажили на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію.

На території порту був не лише метал, а й зерно

Директор порту Ігор Барський повідомив, що там був не лише метал, а й склади з зерном. Загалом на складах залишилися понад 3,4 тисячі тонн зерна. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне з суден, але воно не змогло вийти з порту через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Радник Міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти намагаються відновити роботу порту й підняли затонулий катер прикордонників, який блокував один із виходів в Азовське море – так звані "старі ворота".

Окупанти відновлюють роботу порту, і планують вивезти звідти все, що зможуть. Але вихід в море крізь "старі ворота" для них може бути непридатним, бо глибина замала для більшості бортів, які там знаходяться, а "нові ворота" залишаються, за нашою інформацією, заблокованими,

– розповів Вадим Бойченко.

"Нові ворота" блокує інше затонуле судно "Меотида", яке загарбники ще не зуміли підняти. Також завантаження суден зараз ускладнюється і тим, що крани, необхідні для цього, не працюють через нестачу електроенергії внаслідок пошкодження портової підстанції.

Водночас окупанти планують використати плавучий кран, який також може завантажувати метал у трюми суден.

Там залишався дизельний плавучий кран, який вони (окупанти – ред.) можуть використовувати для завантаження. Відновити роботу підстанції в них найближчим часом вийде навряд,

– сказав директор порту Ігор Барський.

Зауважимо, що екіпаж Tzarevna тривалий час був заблокованим окупантами. Болгарський уряд та Мальта вели переговори щодо забезпечення зеленого коридору для евакуації. Потім стало відомо, що частину екіпажу вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

Журналісти "Схеми" зв’язались із власником Tzarevna, громадянином Болгарії Даніелем Стефановим, але він не захотів давати коментарі журналістам.

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Блокування українських портів Росією: останні новини

Країна-агресорка блокує українські порти, фактично заблокувавши більшу частину експорту в країні. Зокрема від 24 лютого з Одеси не зміг вийти жоден вантажний корабель. Дефіцит пропозиції певних продуктів, які надавала Україна, а насамперед зерна, призведе до подальшого зростання цін по всьому світу.

Згідно з підрахунками, від поставок зерна з України залежать понад 400 мільйонів людей у світі. Занепокоєння щодо зростання рівня голоду у світі висловили навіть в ООН. Багато країн вимагають від Росії, щоб вона розблокувала українські порти.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що держава-агресорка може надати гуманітарні коридори для виходу суден із портів України у Чорне море, але має низку вимог. Зокрема, окупанти хочуть послаблення щодо них санкційних обмежень та аби акваторію портів українська сторона розмінувала самостійно.

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