Новые спутниковые снимки аэродрома "Белая" подтверждают, что СБУ уничтожила самолеты России

После атаки дронами в рамках операции СБУ "Паутина" несколько самолетов российской стратегической авиации были действительно повреждены. Об этом свидетельствуют недавние спутниковые снимки.

Свежие снимки спутника Planet Labs 24 Канал публикует со ссылкой на "Схемы".

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Поврежденные российские самолеты видно на спутниках

Во время операции "Паутина" дроны СБУ повредили 34% бомбардировщиков России. Среди поврежденных бортов есть те, которые когда-то врагу передала Украина. Многие из уничтоженных самолетов были исправными и готовились для нанесения ударов по Украине.

Спутниковые снимки от 4 июня, которые получили эстонское издание Delfi и проект "Радио Свобода" "Схемы", показали, какие самолеты уничтожили беспилотников на военном аэродроме "Белая" в Иркутской области России. Незаурядная атака состоялась 1 июня, а самолеты до сих пор стоят под отрытым небом.

Спутник зафиксировал повреждения по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков. Это – три Ту-95 и четыре Ту-22. На снимках можно заметить и последствия пожаров,

– пишет издание.

Так с помощью этих снимков удалось независимо подтвердить, что по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков на российских аэродромах получили разрушительные повреждения. Речь идет о 8 Ту-95 (7 из которых – уничтожены полностью), 4 Ту-22М3 и один грузовой самолет Ан-12, что не относится к стратегической авиации.

Спутниковые снимки с аэродрома "Белая" / Фото "Схем"

Министерство обороны России вечером 1 июня заявило об атаке украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Оккупанты сказали, что в следствие "террористического акта" было повреждено несколько бортов.

Атака по российским военным аэродромам с помощью дронов готовилась полтора года. За это время БпЛА доставили на территорию страны-агрессора, а в день атаки подвезли под объекты. Таким образом удалось уничтожить 41 военный самолет врага.