Спутниковые снимки зафиксировали новую военную активность России возле Украины

Несмотря на то, что Россия заявила о выводе части войск, возле наших границ до сих пор остается военный контингент врага. Американская компания Maxar Technologies зафиксировала новую активность российских сил в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России.

Что заметно на снимках со спутника

Она заявила, что спутниковые снимки, сделанные 13 – 14 февраля, свидетельствуют о новой военной активности государства-агрессора.

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По данным Maxar Technologies, Россия перебросила несколько крупных воинских подразделений и штурмовых вертолетов. Кроме того, на снимках зафиксировали развертывание истребителей-бомбардировщиков.

Несколько подразделений сухопутных войск покинули полигоны вместе с другими боевыми подразделениями.

Добавим, что издание отметило, что не смогло проверить фото через независимые источники.



Боевая группа выезжает из автопарка в Ельне​ / Фото Maxar Technologies



Российские войска и техника в Речице, Беларусь​ / Фото Maxar Technologies



Российский вертолет у озера Донузлав в Крыму​ / Фото Maxar Technologies

Подразделение с вертолетов в Белгороде, Россия / Фото Maxar Technologies

Что известно о российских войсках у границы Украины

14 февраля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что возле Украины сосредоточены 127 тысяч вражеских военных. По словам политика, такого количества отнюдь не достаточно для полномасштабного вторжения.

В Пентагоне заявили, что Россия стянула дополнительные войска к границе – артиллерию, пехоту, противовоздушную и противоракетную оборону, а также десантные корабли в Черное море.

В то же время в Кремле 15 февраля сообщили о завершении ряда учений. Часть армейцев и техники возвращается на места дислокации. Заметим, что остальные учения до сих пор продолжаются.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!