Сработало ПВО: власти подтвердили взрывы в Хмельницкой области

Утром 24 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Местные власти подтвердили информацию и сообщили, что жители слышали работу ПВО.

Беспокойным было утро для украинцев практически по всей территории нашего государства. А все потому, что около 08:15 в большинстве регионов прозвучала воздушная тревога. Вскоре последовала информация о взрывах в Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области сработало ПВО

Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он подчеркнул, что на территории области действительно раздавались взрывы. Но горожане слышали не "прилеты", а работу системы ПВО.

В то же время, он попросил жителей не покидать укрытий. В укрытии следует находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

Заметим, что звуки взрывов жители области слышали около 8:50. Тогда же поступила информация не только о возможных "прилетах", но и о поднявшемся в небо дыме. Напомним, что воздушная тревога в Хмельницкой области началась в 08:13.

Напоминаем, что ни в коем случае не следует фотографировать и снимать на видео ни "прилеты", ни работу систем ПВО. Если же такой соблазн у вас возник, то не публикуйте материалы в социальных сетях. Не становитесь сообщником врага, ведь ваши сообщения могут быть использованы для корректировки вражеского огня.

Неспокойным было утро для жителей Николаева. Около 04:00 в городе прогремели сразу пять взрывов. О них сообщил сам глава городского совета Александр Сенкевич. Тогда он тоже попросил горожан не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в безопасности.

Враг продолжает цинические атаки

Напомним, что 23 июля весь мир потряс очередной ракетный удар со стороны россии. Враг ударил по Одесскому порту. По тому самому, из которого Украина должна была экспортировать свое зерно.

Произошло это менее чем через сутки после подписания Стамбульского соглашения. Соответствующий поступок оккупанта еще раз подтвердил, что никакие его обещания не стоят бумаги, на которой они изложены.

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