Сработало ПВО: власти подтвердили взрывы в Хмельницкой области
Источник:телеграм Сергея Гамалия
Утром 24 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Местные власти подтвердили информацию и сообщили, что жители слышали работу ПВО.
Беспокойным было утро для украинцев практически по всей территории нашего государства. А все потому, что около 08:15 в большинстве регионов прозвучала воздушная тревога. Вскоре последовала информация о взрывах в Хмельницкой области.
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В Хмельницкой области сработало ПВО
Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он подчеркнул, что на территории области действительно раздавались взрывы. Но горожане слышали не "прилеты", а работу системы ПВО.
В то же время, он попросил жителей не покидать укрытий. В укрытии следует находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.
Заметим, что звуки взрывов жители области слышали около 8:50. Тогда же поступила информация не только о возможных "прилетах", но и о поднявшемся в небо дыме. Напомним, что воздушная тревога в Хмельницкой области началась в 08:13.
Напоминаем, что ни в коем случае не следует фотографировать и снимать на видео ни "прилеты", ни работу систем ПВО. Если же такой соблазн у вас возник, то не публикуйте материалы в социальных сетях. Не становитесь сообщником врага, ведь ваши сообщения могут быть использованы для корректировки вражеского огня.
Неспокойным было утро для жителей Николаева. Около 04:00 в городе прогремели сразу пять взрывов. О них сообщил сам глава городского совета Александр Сенкевич. Тогда он тоже попросил горожан не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в безопасности.
Враг продолжает цинические атаки
- Напомним, что 23 июля весь мир потряс очередной ракетный удар со стороны россии. Враг ударил по Одесскому порту. По тому самому, из которого Украина должна была экспортировать свое зерно.
- Произошло это менее чем через сутки после подписания Стамбульского соглашения. Соответствующий поступок оккупанта еще раз подтвердил, что никакие его обещания не стоят бумаги, на которой они изложены.