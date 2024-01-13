Истребитель F-16 или штурмовик А-10: в Воздушных Силах объяснили, какой самолет лучше для нас

Приоритетом для авиации Воздушных сил Украины остается получение от западных партнеров многоцелевых истребителей F-16. Уже потом будет рассмотрен вопрос предоставления штурмовой авиации для поддержки наземных войск.

Днем ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что А-10 смогут предоставить решающую поддержку пехоте. Они обладают широким спектром вооружения для уничтожения наземных целей.

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Игнат о передаче А-10

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Украине необходим многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Именно F-16 выполняет ряд функций.

В то же время, А-10, о котором говорил Сырский, выполняет монофункцию – он способен поддерживать огнем наземные войска. А также штурмовой самолет слишком дорог в обслуживании.

Платформа А-10 будет слишком обременительной для авиации Воздушных сил, у нас просто не хватит ресурсов для освоения этого самолета, как материальных, так и человеческих.

– говорит Игнат.

Поддержку штурмовых войск из воздуха выполняют Су-25 и вертолеты. В то же время в условиях доминирования России в воздухе и много средств ПВО использования штурмовой авиации на фронте существенно ограничено.

Предпосылкой для успеха является завоевание преимущества в воздухе – для этого требуются самолеты F-16 и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.

И после этого становится возможным эффективное применение штурмовой авиации по назначению для поддержки наземных войск, а также боевых вертолетов, в том числе и западного образца, которые очень хотят получить наши собратья из армейской авиации (речь об Apache, Black Hawk и т.д.),

– объяснил Игнат.

Генерал-полковник Александр Сырский хотел бы видеть больше поддержки с воздуха, но пока Украина не посылала запросы на передачу А-10. Вопросом номер 1 есть истребители F-16.

Подробности о необходимости в А-10