Истребитель F-16 или штурмовик А-10: в Воздушных Силах объяснили, какой самолет лучше для нас
Источник:Украинская Правда
Приоритетом для авиации Воздушных сил Украины остается получение от западных партнеров многоцелевых истребителей F-16. Уже потом будет рассмотрен вопрос предоставления штурмовой авиации для поддержки наземных войск.
Днем ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что А-10 смогут предоставить решающую поддержку пехоте. Они обладают широким спектром вооружения для уничтожения наземных целей.
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Игнат о передаче А-10
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Украине необходим многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Именно F-16 выполняет ряд функций.
В то же время, А-10, о котором говорил Сырский, выполняет монофункцию – он способен поддерживать огнем наземные войска. А также штурмовой самолет слишком дорог в обслуживании.
Платформа А-10 будет слишком обременительной для авиации Воздушных сил, у нас просто не хватит ресурсов для освоения этого самолета, как материальных, так и человеческих.
– говорит Игнат.
Предпосылкой для успеха является завоевание преимущества в воздухе – для этого требуются самолеты F-16 и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.
И после этого становится возможным эффективное применение штурмовой авиации по назначению для поддержки наземных войск, а также боевых вертолетов, в том числе и западного образца, которые очень хотят получить наши собратья из армейской авиации (речь об Apache, Black Hawk и т.д.),
– объяснил Игнат.
Генерал-полковник Александр Сырский хотел бы видеть больше поддержки с воздуха, но пока Украина не посылала запросы на передачу А-10. Вопросом номер 1 есть истребители F-16.
Подробности о необходимости в А-10
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью Reuters рассказал Украине нужно больше штурмовой авиации. Он назвал конкретные типы самолетов, среди которых был штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt. По убеждению командующего, А-10 сможет оказать решающую поддержку сухопутным войскам, ведь они могут уничтожить "все, что противостоит пехоте".
- Прежде всего, A-10 Thunderbolt чрезвычайно сложно сбить. Его корпус способен выдерживать прямые попадания бронебойных и осколочно-фугасных снарядов по калибру до 23 миллиметров. Самолет может маневрировать на малой высоте, базироваться на грунтовых аэродромах, мощное пушечное вооружение и много узлов наружной подвески.
- Однако еще в апреле 2023 года Юрий Игнат советовал не очень радоваться возможным новостям о передаче А-10, ведь они уязвимы для ЗРК противника. Он объяснил, что А-10 могут совершать эффективные полеты только тогда, когда они прикрыты другой мощной авиацией, то есть истребителями F-16.