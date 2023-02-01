Американский Abrams против мифической "Арматы" России: какой танк имеет лучшие характеристики

Благодаря западным партнерам Украина получит современные танки, что повысит шансы сил обороны на фронте. Украина получит 31 передовой американский танк Abrams. Россияне же убеждают, что якобы обладают ничем не худшим танком. Речь идет о мифической "Армате".

24 Канал в материале "На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО превосходит российскую" сравнил характеристики танков Abrams и "Армата".

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Abrams – техника третьего поколения

Танки M1 Abrams – это техника третьего поколения, которую Вашингтон использовал в многочисленных операциях, в частности на Ближнем Востоке.

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. "Абрамсы" считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны.

Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой.

Самая современная серийная версия танка Abrams – M1A2 SEPv3. Здесь можно использовать снаряды воздушного взрывания, обновленное оборудование связи и программного обеспечения.

Основные характеристики танка Abrams

Вес: М1А1 – 7,15 тонн; М1А2 – 61,3 тонн

Длина: 7 917 (с пушкой – 9 766) мм

Ширина: 3 658 мм.

Высота: 2 885 мм

Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель)

Броня: "Чобгем", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном

Главное вооружение: 105-мм нарезная танковая пушка M68 (с M1А1 – 120 мм гладкоствольная М256)

Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный)

Двигатель: Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л. (1120 кВт)

Удельная мощность: 24,5 л.

Подвеска: торсионная Allison DDA X-1100-3B

Дорожный просвет: 480 мм

Емкость топливных баков: 1900 л

Операционная дальность: 410 км

Скорость: по шоссе – 67,6 км/ч; пересеченной местностью – 48,3 км/ч.



Основные характеристики танка M1 A2 Abrams / Инфографика 24 Канала

"Армата" Шрёдингера

Лучшими российскими танками сейчас являются представители семьи Т-90 и полумифическая Т-14 "Армата". На бумаге эти машины сопоставимы с "западными аналогами", а сами россияне вообще называют их "аналоговетами".

Так, "Армата" имеет мощную броню и не менее мощную пушку 125 миллиметров, однако, не имеет главного – физического наличия (за все время Россия смогла выпустить с конвейера не более 30 "Армат"). И даже это не главное – фактически россияне запустили в производство сырой прототип со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Т-14 имеет несовершенный двигатель, который выходит из строя даже на брусчатке на Красной площади, еще большие проблемы у "Арматы" с трансмиссией, тепловизорными системами, электроникой и системами управления огнем. В условиях санкций этот недостаток никак не устранить, особенно ввиду того, что это системные и хронические проблемы.

Фактически это тяжелый "гроб" на гусеницах с пустой башней, его действительно будет трудно подбить в танковом бою с расстояния нескольких километров, однако, неповоротливость "Арматы" сделает его легкой мишенью для авиации, РПГ и ПЗРК.

Т-14 "Армата" – характеристики

Экипаж – 3 человека.

Масса – 48 тонн.

Двигатель 1350 – 1800 л. с (россияне пишут, что это зависит от модификации, но, похоже, они просто не понимают, что с этим делать)

Максимальная скорость по шоссе 80 – 90 км/ч.

Запас хода 50 километров

Скорее всего, "Армата" банально так и не появится на поле боя (хотя Россия, похоже, все же планирует их боевое развертывание в Украине), ведь это будет просто избиение.

Собственно об этом говорит и британская разведка в своем отчете от 25 января. С другой стороны, если россияне бросят в бой Т-14, это будет означать, что дела у них совсем плохие и "Владимир", как говорится, не вывозит.