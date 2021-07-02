Вред здоровью и стереотипы: 3 министра требуют заменить военным обувь для парада
Источник:Мінсоцполітики
Одразу 3 міністерки українських відомств звернулися до міністра оборони Андрія Тарана. Вони вимагають замінити взуття на підборах для дівчат-військових, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності.
Свое возмущение выразили вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр соцполитики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
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Каблуки – неудобная обувь
Министрі отметили, обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат. По их словам, "прусский" шаг на параде в такой обуви – это намеренное причинение вреда здоровью солдата.
Очевидно, что цель любого военного парада – демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках,
– отметили руководительницы украинских министерств.
Они подчеркнули, что одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт каждого человека.
"Украинские женщины-военные годы боролись за свое право, наравне с мужчинами служить в милитаристских структурах Украины и доказали свою состоятельность не на каблуках, а с автоматами", – говорится в сообщении.
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Что говорят стандарты НАТО
По стандартам Североатлантического альянса, в который, к слову, Украина стремится попасть, действует принцип равенства прав независимо от пола.
Невысокие каблуки действительно используют в отдельных странах-членах НАТО как составляющую парадно-выходной формы женщин-военнослужащих. Но эта обувь не используется для маршей на парадах.
Министры призывали:
- срочно заменить обувь на каблуках на комфортную;
- руководителям торжественных мероприятий ко Дню Независимости обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины;
- Министру обороны определить советника по гендерным вопросам;
- Провести опрос женщин сектора безопасности и обороны относительно удовлетворенности созданными условиями для службы, в частности форменной одежды.
Скандал с обувью для девушек-военных: главное
- Накануне Минобороны опубликовало в соцсетях фотографии с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости. Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.
- Впоследствии возмущение соцсетей подхватили и украинские политики. В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действие и выдать девушкам обычную обувь.
- Во время вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках. Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь.
Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины
Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов