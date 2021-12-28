Сразу два: в ГБР подтвердили уголовные производства против Гогилашвили
Источник:телеграм ГБР
Против экс-министра внутренних дел Александра Гогилашвили открыли сразу 2 уголовных производства. Одно из них касается превышения служебных полномочий, другое – служебного подлога.
Информацию о том, что против экс-заместителя главы МВД есть открытые дела, подтвердили в Государственном бюро расследований. Сейчас проводят досудебные расследования.
Ранее ГБР начало расследование по делу Гогилашвили
За что возбудили уголовные производства
Первое уголовное производство касается возможного служебного подлога. Речь идет о времени, когда Гогилашвили назначали на должность заместителя министра внутренних дел. Что мог фальсифицировать Гогилашвили – пока неизвестно.
Второе производство – из-за скандального инцидента на блокпосте в Краматорске. В ГБР расследуют превышение служебных полномочий.
Ранее Гогилашвили подтвердил, что против него есть дело в России
Отметим, ранее Гогилашвили подтвердил, что против него есть открытое уголовное дело в России. Как объяснил бывший чиновник, оно касается "экстремизма и выявления его гражданской позиции" в 2015 году.
Больше здесь Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него и паспорт России
Гогилашвили отметил, что он – бывший гражданин России, а его сознательный выбор – это украинское гражданство.
Что известно о скандале с Александром Гогилашвили:
- Скандально известным Гогилашвили стал 11 декабря, когда обнародовали видео с его участием.
- На кадрах – "разборки" правоохранителям, которые устроил тогдашний замминистра на блокпосте в Краматорске.
- Оказалось, что этот случай – не первый, похожая ситуация произошла с Гогилашвили и полицейскими в Киеве.
- На скандал отреагировал и президент Зеленский, он сказал, что выходом из ситуации будет увольнение.
- Гогилашвили признал свою вину и написал заявление об увольнении.