Сразу после анонса: хакеры взломали соцсеть Трампа
Источник:Insider
Бывший американский президент Дональд Трамп анонсировал запуск своей будущей соцсети Truth Social. Однако через несколько часов ее сломали.
Хакеры, атаковавшие соцсеть, заявили, что входят в группу Anonymous. Они зарегистрировали в сети Truth Social фейковые страницы от имени Трампа и его экс-помощника Стива Беннона.
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Кроме того, хакеры создали фейковые аккаунты конспиролога Рона Уоткинса и генерального директора Twitter Джека Дорси.
Зачем взломали соцсеть
По словам хакеров, такие действия – это часть их "войны в интернете против ненависти" и "способ развлечься". После атаки разработчики Truth Social закрыли бета-сайт.
Ранее Трамп сообщал, что соцсеть станет открытой лишь для приглашенных пользователей в ноябре 2021 года. Полноценно заработать ресурс должен в первом квартале 2022 года.
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Почему Трамп создает свою соцсеть
- Twitter заблокировал страницу Трампа после атаки на Капитолий его сторонников в январе 2021 года.
- Соцсеть требовала удалить сообщения, призывавшие к насилию. Также бывшего президента заблокировали в фейсбуке и инстаграме.
- После этого Трамп решил создать свою платформу.