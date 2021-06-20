Родственники или незнакомцы: Вирастюк рассказал о своей команде помощников

Политики очень часто выбирают своими помощниками родственников. Новоизбранный народный депутат Василий Вирастюк считает это неприемлемым.

Он объяснил, что в украинской политике это "нормальная практика". Однако сам нардеп так не считает.

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"Я даже знаю случаи, когда жены оформлены, как помощники", – рассказал Вирастюк.

Если говорить обо мне, вот сейчас первую неделю (депутатства – 24 канал), я подписал 5 заявлений помощников,

– добавил нардеп.

На вопрос о том, кто из родственников среди помощников, Вирастюк уверенно ответил: "Никого".

Их немного, – Вирастюк

Нардеп заверил, что его помощники – это специалисты, люди, которые имеют юридическое образование.

"Есть дипломированный специалист в области журналистики – моя помощница Руслана. Есть люди, которые будут работать на местах в округе и которые будут работать со мной здесь. Однако поверьте, их немного", – подытожил Вирастюк.

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