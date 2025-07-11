Россияне повредили роддом в Харькове: пострадали роженицы и младенцы

В Харькове в результате российской атаки поврежден роддом. Пострадали роженицы и младенцы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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В каком состоянии пострадавшие

Утром 11 июля российские БпЛА ударили по Харькову. В результате вражеской атаки поврежден роддом, где находились роженицы и младенцы.

Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 9 человек, среди них – три женщины и их дети. Говорится о трех мальчиках, двое из которых родились вчера, а один – 8 июля.

В прокуратуре сообщили, что у матерей и младенцев диагностировали острую стрессовую реакцию.

В результате российской атаки также было повреждено стоматологическую клинику, образовательное учреждение, нежилое здание. В многоквартирных домах выбиты окна.

К слову, российские войска также нанесли утром 11 июля массированный удар БпЛА по Одессе. В городе прогремела серия взрывов.