Среди стран НАТО есть те, которые точно не поддерживают членство Украины, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что США поддерживают Украину в стремлении получить членство в НАТО. Эта позиция является одной из ключевых.

В то же время глава Офиса Президента Ермак напомнил, что в НАТО входят многие страны. Не все из них имеют одинаковую позицию.

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В НАТО есть много стран-участников. Среди них есть те, как мы точно знаем, кто не поддерживает стремление Украины,

– подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, американские партнеры готовы работать, чтобы Украина получила положительный результат.

Кроме того, Ермак подчеркнул: Очень важно, что США не допустят каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины. Страна говорит это и украинской стороне, и непосредственно России.

По словам политика, Украина не останется без помощи США.

Заявление Белого дома