Среди травмированных – два маленьких мальчика: новые детали о состоянии пострадавших в Запорожье

Российские оккупанты утром 6 октября атаковали ракетами Запорожье. В результате очередной атаки захватчиков пострадали двое маленьких мальчиков.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что спасатели оперативно работают на месте попадания российских ракет. Они вызволили пострадавших из-под завалов разрушенных жилых домов.

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Среди пострадавших есть дети

По словам директора Департамента здравоохранения Алексея Кулинича, в медицинские учреждения Запорожья доставили 12 пациентов:

госпитализировали 9 пациентов,

3 пострадавших после медицинского осмотра от госпитализации отказались.

Состояние людей удовлетворительное. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных двое детей – мальчики 4 лет,

– добавил Старух.

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