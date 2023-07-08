Тыловой форпост передовых частей: нардеп объяснил важность срочников во время военного положения
Общие стандарты, которые сейчас пытаются внедрить в сектор безопасности и обороны, распространяются и на воинские части, где проходят службу срочники. Однако таких военных формирований, где есть исключительно военнослужащие срочной службы, в Украине нет.
Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что срочники обеспечивают выполнение задач, необходимых в местах постоянной дислокации бригад, батальонов и других воинских частей, выполняющих боевые задания на передовой.
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"То есть, это места постоянной дислокации. Предусматривают и несение караульной службы, и службы по охране правопорядка, и охране материально-технической базы, подготовки техники, хранения и ремонта на военных базах, арсеналах", – рассказал Вениславский.
Там также проходят службу срочники. Эти военнослужащие могут обслуживать военную технику, которая поступает Украине, ремонтировать ее и учиться ею управлять.
Будут ли привлекать срочников к участию в боевых действиях: смотрите видео
Часть новой военной техники западных образцов, которая поступает в Украину, направляется также в учебные центры, военные ВУЗы. Для того, чтобы будущие офицеры могли ее овладеть и использовать как можно эффективнее на поле боя.
Очень мощный такой тыловой форпост наших передовых частей, которые друг с другом очень тесно взаимодействуют.
– подчеркнул народный депутат.
Будут ли срочники воевать
Военнослужащие, проходящие срочную службу, к участию в боевых действиях привлекать не будут. Ведь достаточно мобилизационного ресурса, сил и средств, которые позволяют использовать исключительно тех, кто проходит службу по мобилизации и заключил контракт. Поэтому сейчас вопрос о привлечении срочников к боевым действиям на линии фронта не рассматривается.
Мобилизация в Украине: последнее
- Мобилизовать повторно во время военного положения могут мужчин одной категории. Речь идет о тех, кого уволили в запас из-за того, что у них родные с инвалидностью 1-й или 2-й группы.
- После мобилизации украинцы обязательно проходят обучение. Куда поедет учиться мобилизованный выбирает ТЦК и СП. В некоторых случаях призывник сам может выбрать место службы.
- Армеец, семья которого проживает за границей, может уехать к родным в отпуск. Военный имеет право на выезд по закону о социальной защите военнослужащих. Однако, чтобы уехать, нужно пройти определенную процедуру и получить разрешения от командования.