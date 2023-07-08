Тыловой форпост передовых частей: нардеп объяснил важность срочников во время военного положения

Общие стандарты, которые сейчас пытаются внедрить в сектор безопасности и обороны, распространяются и на воинские части, где проходят службу срочники. Однако таких военных формирований, где есть исключительно военнослужащие срочной службы, в Украине нет.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что срочники обеспечивают выполнение задач, необходимых в местах постоянной дислокации бригад, батальонов и других воинских частей, выполняющих боевые задания на передовой.

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"То есть, это места постоянной дислокации. Предусматривают и несение караульной службы, и службы по охране правопорядка, и охране материально-технической базы, подготовки техники, хранения и ремонта на военных базах, арсеналах", – рассказал Вениславский.

Там также проходят службу срочники. Эти военнослужащие могут обслуживать военную технику, которая поступает Украине, ремонтировать ее и учиться ею управлять.

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Часть новой военной техники западных образцов, которая поступает в Украину, направляется также в учебные центры, военные ВУЗы. Для того, чтобы будущие офицеры могли ее овладеть и использовать как можно эффективнее на поле боя.

Очень мощный такой тыловой форпост наших передовых частей, которые друг с другом очень тесно взаимодействуют.

– подчеркнул народный депутат.

Будут ли срочники воевать

Военнослужащие, проходящие срочную службу, к участию в боевых действиях привлекать не будут. Ведь достаточно мобилизационного ресурса, сил и средств, которые позволяют использовать исключительно тех, кто проходит службу по мобилизации и заключил контракт. Поэтому сейчас вопрос о привлечении срочников к боевым действиям на линии фронта не рассматривается.

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