Срок обновления военно-учетных данных не будут продлевать: комментарий Минобороны

Всем военнообязанным дали возможность до 16 июля обновить свои данные. В Минобороны заявили, что сроки для этого продлевать не будут.

Обновить свои данные можно еще до 23:59 вторника 16 июля. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин, пишет 24 Канал.

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Данные можно было обновить в течение 60 дней

Для обновления данных военнообязанным дали 60 дней. Часть из призывников решила пройти процедуру в последний день и, как заметил Дмитрий Лазуткив, выстоять очереди в ЦПАУ и ТЦК в жару.

60 дней было отведено на обновление данных – сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и в приложении Резерв+. Многие, очевидно, откладывали это на последний момент или рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны,

– сказал представитель Минобороны.

Добавим, что ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявила, после 17 июля возможность дальше обновлять свои данные будет. Впрочем, санкции на тех, кто не обновил информацию вовремя, все же будут накладывать.

"Если 17 июля контактные данные обновлены не будут, то руководители ТЦК смогут рассматривать это как нарушение и накладывать административные взыскания. Во время проведения мобилизации и периода военного положения ТЦК и СП имеют право накладывать такие штрафы", – сказала она.