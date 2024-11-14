Как возмутительное заявление с США о Крыме сыграло нам на руку

Период на выходе старой администрации и захода новой максимально понятен с точки зрения мотивации простых людей. Персонажи среди трампистов и республиканцев борются за лучшее будущее – должности, проекты, плацдармы на рост и тому подобное. Персонажи из демократов готовят пути отступления и новый старт.

Наш главный аргумент – на фронте

Поэтому эфир сейчас будет забит откровенным спамом, принимать который близко к сердцу не стоит вообще. Лишь заявления официальных лиц с поправкой на ветер. Вспомните, сколько всего наговорил товарищ Блинкен. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Не все, что генерируют претенденты на должности от республиканцев, – это хитрый план. Львиная доля – это "отсебятина", в надежде, что она попадет в струю и будет востребована.

Демократы напихивают в СМИ контент, чтобы уже сейчас перекладывать негатив на новоизбранную власть. Им крайне невыгодно, чтобы Дональд Трамп сразу показал какие-то исключительные результаты где бы то ни было. Это очевидно.

Поэтому не надо дергаться. Нужно держать линию. Украину всеми силами будут заставлять довольствоваться малым, чтобы все компромиссы состоялись за наш счет. Главные аргументы – на фронте. Надо помогать фронту и не мандражировать. Это точно лучше, чем тактика "бежит – кричит". Нервы еще понадобятся.

Активизация темы Крыма

Факт быстрого отделения от заявлений очень показателен. Любой сознательный политик, особенно глобального уровня, осознает, что Крым – это ключ к безопасности в Черноморском регионе и в значительной степени – на Балканах. Крым точно есть на повестке дня. Конструкция "Трамп сдает Крым России" является несолидной.

Уверен, для Белого дома не так важно, останется ли в Крыму хотя бы один украинец или крымский татарин. Важно, чтобы Крым не был источником угрозы интересам и плохим примером для различных злодеев. Без изгнания России из Крыма вернуть гармонию невозможно. Гарантировать продовольственную безопасность невозможно (обстрелы Одессы на фоне министерской встречи Россия – Африка неуместно для России это подчеркивают).

Заметьте Украина готовит план для Трампа

Охотно верю, что тему возвращения Крыма США не будут педалировать, но этот вопрос подвесят. Очень удивлюсь, если будут официальные предложения поставить в отношении Крыму точку. Это – неестественно. Какую-то запятую – вполне. Тем более, что Кремль сдуру уравнял Крым и новые оккупированные территории.

Поэтому надо поблагодарить этого дядю за длинный язык без костей. Он дал хороший пас, чтобы поднять волну и напомнить – чей на самом деле Крым.