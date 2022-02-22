США анонсировали новые санкции против России за циничное решение признать боевиков

В администрации Джо Байдена заявили, что намерены объявить о новых санкциях против России. При этом сделают это уже во вторник, 22 февраля.

Содержание заявления и санкций будет скоординировано с союзниками и партнерами. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

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За признание боевиков: США и союзники готовят новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки намерены уже 22 февраля объявить о новых санкциях против России – в ответ на признание Кремлем "независимости" псевдореспублик на оккупированном украинском Донбассе.

Вашингтон также координирует свое ожидаемое заявление с союзниками и партнерами.

Однако пока о содержании его и возможных санкций информации не поступало.

Что в России думают о том, какие именно получат санкции

Как написали в РБК, по мнению российских специалистов, США применят умеренный пакет санкций.

Там могут быть некоторые ограничения против нескольких банков, дополнительные ограничения на экспорт технологических продуктов, секторальные санкции в сфере металлургии и энергетики.

Возможны меры и против отдельных политиков и должностных лиц, а также ограничения по обслуживанию государственного долга.

США уже ввели некоторые санкции после решения России о признании псевдореспублик. В частности, о запрете инвестиций и торговли с боевиками из Донбасса.

Еще несколько краеугольных заявлений по антироссийским санкциям:

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