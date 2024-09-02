В США арестовали самолет диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро

Соединенные Штаты арестовали самолет самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после того как определили, что его приобретение было нарушением санкций США.

По словам двух американских чиновников, США доставили самолет в штат Флорида в понедельник, 2 сентября. Официальные лица назвали самолет венесуэльским эквивалентом Air Force One, он также попадал на фото во время предыдущих государственных визитов Мадуро в другие страны.

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США арестовали самолет Мадуро

В последние месяцы самолет находился в Доминиканской Республике. По данным журналистов CNN, власти Доминиканской Республики тесно сотрудничали со США по этому вопросу.

Стоимость самолета Dassault Falcon 900 оценивают примерно в 13 миллионов долларов. По словам издания, такой шаг американского правительства очевидно знаменует собой эскалацию в отношениях между США и Венесуэлой, поскольку конфискованный самолет Мадуро использовал для официальных визитов по всему миру.

Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным для уголовных дел. Мы посылаем четкое сообщение, что никто не стоит выше закона, никто не находится за пределами действия санкций США,

– сказал один из американских чиновников.

Правительство США годами пыталось воспрепятствовать миллиардным доходам режима в Венесуэле. Ранее США оказывали давление на венесуэльское правительство, чтобы власти обнародовали конкретные данные по президентским выборам. Соединенные Штаты также снова ввели санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на то, что правительство Мадуро не позволило провести "всеобъемлющие и конкурентные выборы".

Министерство юстиции США весной 2020 года предъявило Мадуро и еще 14 бывшим и действующим венесуэльским чиновникам обвинения в наркотерроризме, незаконном обороте наркотиков и коррупции. В ведомстве заявили, что Мадуро и его коллеги более 20 лет находились в сговоре с колумбийскими левыми партизанами ФАРК и способствовали тому, что "в американское общество попадали тонны кокаина".

К слову, ранее также появилась информация, что Венесуэла выдала России двух колумбийцев, которые воевали на стороне Украины. Против них в стране-агрессоре "шьют" уголовное дело за "наемничество".