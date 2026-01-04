Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что некоторые американские предприниматели были технологически больше заточены именно на нефть из Венесуэлы.

Имеет ли Венесуэла влияние на нефтяные рынки?

Политолог напомнил, что ранее, до того как пришли к власти диктаторы, Венесуэла поставляла на мировые рынки до 3,5 миллионов баррелей. Сейчас цифра составляет 670, но на самом деле из них она мало могла направлять на продажу. Более того, государство даже начало само закупать нефть. Дымов отметил, что Венесуэла не является сегодня конкурентом ни для США, ни для соседней Гайаны или Аргентины.

Она давно уже не является значимой страной на мировых рынках, как и Россия. Если бы санкционные пакеты против России были применены в 2022 году, то цена на нефть сразу бы поднялась. Точно также мы бы сейчас с вами говорили, как события в Венесуэле на это повлияли. Я не верю, что рынок в понедельник, когда откроются торги, как-то отреагирует,

– озвучил Дымов.

Он объяснил свое мнение тем, что влияние Венесуэлы на нефтяной рынок (даже на региональный, а не мировой) не является значимым. Ведь она, по словам политолога, является токсичной.

"Максимум, что я прогнозирую чисто из-за политической составляющей – это рост на 0,5 – 0,7 доллара за баррель. Если она сейчас стоит 57 долларов за баррель, то может вырасти до 57,5. Это простые колебания. Я не зря провожу аналогию с Россией. Раньше мир зависел от того, сколько Россия или Венесуэла добывают и поставляют нефти. А сейчас эти страны зависят от рынка", – подчеркнул Дымов.

Политолог подытожил, что режимы в странах, которые держатся на энергоресурсах, не имеют будущего. Он прогнозирует, что режим в Венесуэле изменится, но ей будет трудно восстановить влияние на нефтяные рынки. Над этим надо будет хорошо поработать.

