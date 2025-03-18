В США боятся распада России: какие усилия прилагает Кремль, чтобы поддерживать этот нарратив

В Белом доме во времена Джозефа Байдена очень опасались развала России. Сегодня, когда президентом США является Дональд Трамп, эти же страхи остались и усилились.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что проблема страха США относительно распада России связана с тем, что в Вашингтоне плохо понимают ее. Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что контролируемое разделение России на национальные образования является неизбежным сценарием для "в следующие 50 лет" при условии сохранения режима Путина и его агрессивной политики.

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Под влиянием Путина

Яковенко отметил, что прежде всего Соединенные Штаты боятся мировой войны, неконтролируемого расползания ядерного оружия и вообще хаоса. Американцы не очень хорошо понимают, что распад России может произойти так же как Советского Союза.

США также не очень хотели распада СССР. Но на его обломках возникли различные государства, и кроме России, ни одно из них не представляет угрозы для внешнего мира,

– отметил журналист.

Среди них есть демократические государства, такие как страны Балтии. Также есть те, которые хотят стать демократическими и движутся в этом направлении. Если бы им не мешала Россия, то, по его мнению, они бы уже давно вошли в состав Евросоюза. Это Украина, Молдова, Грузия, Армения.

Среди бывших советских республик есть недемократические страны. Это некоторые государства Центральной Азии, например, Азербайджан.

Непонимание руководством США, что во время распада империи всегда уровень свободы увеличивается, а внешней агрессии – снижается, связано с тем, что плохо работает американское экспертное сообщество,

– подчеркнул оппозиционер.

Также это сообщество и вообще западная политика очень сильно пронизаны агентами путинского влияния.

Россия частично покупает западных экспертов и политиков, частично осуществляет влияние через приглашение в Валдайский клуб (российский экспертно-международный центр – дискуссионный клуб "Валдай", основанный в 2004 году – 24 Канал) – некую кузницу путинских кадров из состава западных экспертов,

– пояснил Игорь Яковенко.

В Валдайский клуб, по его словам, запускают западных и не только экспертов и из них "выплавляют" людей, которые становятся агентами путинского влияния.

Отметим, что доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что распад России могут спровоцировать региональные элиты, которые "сидят на подачках из федерального бюджета", но их становится все меньше из-за нехватки денег. Поэтому, по мнению Липсица, восточные регионы России могут искать альтернативные способы существования и организовать региональные преступные группы, которые не будут отдавать доходы в Москву. Он считает, что это достаточно легкая модель распада России.