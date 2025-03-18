Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що проблема страху США щодо розпаду Росії пов'язана з тим, що у Вашингтоні погано розуміють її. Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що контрольоване розділення Росії на національні утворення є неминучим сценарієм для "в наступні 50 років" за умови збереження режиму Путіна і його агресивної політики.

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Під впливом Путіна

Яковенко відзначив, що насамперед Сполучені Штати бояться світової війни, неконтрольованого розповзання ядерної зброї та взагалі хаосу. Американці не дуже добре розуміють, що розпад Росії може відбутися так само як Радянського Союзу.

США також не дуже хотіли розпаду СРСР. Однак на його уламках виникли різні держави, і окрім Росії, жодне з них не уявляє загрози для зовнішнього світу,

– зазначив журналіст.

Серед них є демократичні держави, такі як країни Балтії. Також є ті, які хочуть стати демократичними та рухаються у цьому напрямку. Якби їм не заважала Росія, то, на його думку, вони б вже давно увійшли до складу Євросоюзу. Це Україна, Молдова, Грузія, Вірменія.

Серед колишніх радянських республік є недемократичні країни. Це деякі держави Центральної Азії, наприклад, Азербайджан.

Нерозуміння керівництвом США, що під час розпаду імперії завжди рівень свободи підвищується, а зовнішньої агресії – знижується, пов'язано з тим, що погано працює американська експертна спільнота.,

– підкреслив Яковенко.

Також ця спільнота і взагалі західна політика дуже сильно пронизані агентами путінського впливу.

Росія частково купує західних експертів та політиків, частково здійснює вплив через запрошення у Валдайський клуб (російський експертно-міжнародний центр – дискусійний клуб "Валдай", заснований у 2004 році – 24 Канал) – таку собі кузню путінських кадрів зі складу західних експертів,

– пояснив Ігор Яковенко.

У Валдайський клуб, за його словами, запускають західних і не тільки експертів і з них "виплавляють" людей, які стають агентами путінського впливу.

Зазначимо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив, що розпад Росії можуть спровокувати регіональні еліти, які "сидять на подачках із федерального бюджету", що стають все меншими через брак грошей. Тому, на думку Ліпсіца, східні регіони Росії можуть шукати альтернативні способи існування та організувати регіональні злочинні групи, які не будуть віддавати доходи в Москву. Він вважає, що це досить легка модель розпаду Росії.