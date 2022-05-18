США будут помогать восстанавливать Украину, – Квин

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожают жилые дома, больницы, школы и многие другие объекты инфраструктуры. Однако после победы нашей стране помогут отстроиться, в частности, это будет делать США.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она отметила, что Соединенные Штаты помогут не только деньгами, но и новейшими технологиями.

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США помогут отстроить Украину

Квин отметила, что Соединенные Штаты, конечно, будут помогать восстанавливать Украину.

И в этом стремлении мы не одни, многие страны мира готовы помочь Украине преодолеть последствия этой ужасной катастрофы, которую спровоцировала Россия, и мы будем искать пути, как это сделать.

– добавила временно поверенная в делах Соединенных Штатов.

Она отметила, что речь идет не только о помощи деньгами, но и о ноу-хау и технологиях. Также восстанавливать нашу страну будут помогать американские компании.

"Что же касается сроков, то я считаю, что восстановление начнется, как только боевые действия пойдут на спад. Ведь чрезвычайно важно восстановление Украины, и восстановление быстрое", – заявила Квин.

Она подытожила, что убеждена в том, что Украина выйдет из всего этого ужаса лучшей и сильнейшей страной, чем была до этого. Наше государство станет готовым к европейской интеграции и будет соответствовать всем стандартам западного мира.

Украинские города до и после российского вторжения / Коллажи 24 канала

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Кратко о помощи Украине от США

В рамках пакета военной помощи для Украины Соединенные Штаты предоставили ВСУ 90 гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. В посольстве США рассказали, что оружие уже прибыло, за исключением одной единицы. Большая часть уже отправилась на передовую, где помогает нашим военным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в Берлине. По словам Кулебы, ключевой темой разговора стала всесторонняя поддержка Украины.

В то же время в США считают, что санкции против России "на опережение" не смогли бы предотвратить полномасштабное вторжение в Украину. Ведь после введения таких ограничений у страны-агрессорки не было бы стимула этого не делать.

Соединенные Штаты также предоставляют Украине гуманитарную помощь и лекарства. В то же время на восток направляются предоставленные партнерами автомобили скорой помощи.

Кроме того, США обвинили Россию в том, что она использовала Совбез ООН для распространения дезинформации и теорий заговоров. Речь идет о фейках относительно так называемых "биолабораторий" в Украине.

Президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с сенаторами США. Он отметил, что эта встреча демонстрирует мощь связи между украинским и американским народами.

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