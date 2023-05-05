США сосредоточены на передаче Украине больше средств ПВО

Соединенные Штаты Америки заявили, что они уделяют особое внимание средствам ПВО для Украины. Внимание США на увеличение поставок ПВО сохранится.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил на брифинге в Белом доме 4 мая, что за последние три дня комплексы ПВО, которые украинские военные получили от Запада, сбили большинство ракет, запущенных Россией, пишет 24 Канал.

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Что говорят в США о ПВО для Украины

Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне,

– заявил Кирби.

Также он добавил, что благодаря системам ПВО, которые Украина получила от США и других союзников, наши военные смогли сбить большинство ракет, запущенных российскими оккупантами по украинским городам в течение последних 48 – 72 часов.

Байден и Зеленский проводят регулярные переговоры

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби также прокомментировал, как часто общаются президенты США и Украины.

"Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они говорят регулярно и часто", – пояснил Кирби, отвечая на вопрос о последующих переговорах лидеров.

Что же касается даты следующего звонка, то Кирби заверил – ее открывать не может.

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