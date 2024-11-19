Генерал-майор Великобритании спрогнозировал реакцию Путина на удары по России

Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным Силам Украины бить по территории России дальнобойными ракетами американского производства. Соответствующее решение Белый дом принял в ответ на то, что Кремль привлекает к боевым действиям войска КНДР.

В разговоре с 24 Каналом генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс предположил, как Владимир Путин может наказать Запад, в частности США, из-за предоставления разрешения Украине на удары по Курской области.

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Как Путин может отреагировать на решение США

В Кремле уже отреагировали на разрешение Украине на удары по территории России западным оружием. В частности, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что это приведет к новой эскалации. Сам Путин пока не прокомментировал решение Белого дома, однако не сложно предсказать его реакцию.

Мы все точно можем предсказать, что российский диктатор скажет на это. Он использует преувеличенные формулировки о том, что подобные решения являются началом Третьей мировой войны,

– сказал Джонс.

В течение последних трех лет Путин использует тактику шантажа, поэтому не стоит удивляться, если на этот раз прибегнет к аналогичным методам. Однако президент России постоянно демонстрирует неспособность подкрепить свои слова действиями и очень часто это просто пустые угрозы.

"Я не ожидаю существенных изменений в его стратегии. Возможно, он нанесет еще более мощный удар по Украине или попытается наказать Запад и США за пределами поля боя. Например, Россия передаст свое оружие другим странам, которые представляют угрозу для Запада", – предположил генерал-майор Великобритании.

Украина имеет право на самозащиту

По мнению Джонса, решение о разрешении на удары по России назрело давно. Запад поддерживает Украину оборудованием и возможностями, но часто вооружение предоставлялось с ограничениями по его использованию. Союзники все же предоставляли Украине дальнобойное оружие, но не позволяли использовать его для самообороны.

Впрочем, ограничения на удары дальнобойными ракетами противоречат правилам вооруженных конфликтов. Потому что Украина имеет полное право бить по военным целям на территории противника,

– добавил генерал-майор Великобритании.

К слову, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что в рамках международного права наносить удары по территории России – это обязанность страны, которая себя защищает, и здесь не нужны какие-то отдельные юридически оформленные разрешения.