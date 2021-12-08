Путин так и не раскрыл своих намерений по отношению к Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Интересно Никто не имеет права диктовать, – Байден отверг требование о невступлении Украины в НАТО
Мы до сих пор не знаем, принял ли Путин решение (о дальнейшем вторжении в Украину – 24 канал),
– сказал политик.
Он также подчеркнул, что теперь США готовы более решительно реагировать на российскую эскалацию. Байден предупредил Путина, что в случае нападения на Украину он сделает то, чего не сделал в 2014 году, то есть когда Россия оккупировала Крым и ворвалась на Донбасс.
Что политики говорили об Украине на встрече 7 декабря
Разговор президентов длился более 2 часов. Во время него Байден предупредил Путина, что экономические санкции Запада будут серьезными, если тот ворвется в Украину.
Глава Белого дома также отверг требование Путина относительно того, что Киев не должен вступать в НАТО. Байден подчеркнул, что такое решение будет одобряться только Альянсом и никто другой "не имеет права диктовать".
В Кремле же заявили, что президенты обсудили "внутриукраинский кризис". Российский политик цинично призвал американского коллегу "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи Москвы".
Кстати, в Офисе Президента Украины считают, что ничего "сенсационного" во время разговора политиков не было.
Кратко о возможном нападении России на Украину
- Сейчас Россия стянула к нашей границе более 94 тысяч военных. Министр обороны Алексей Резников предположил, что количество вражеских армейцев может возрасти до 175 тысяч.
- Наиболее вероятное время возможного наступления – январь 2022 года.
- В Великобритании заверили, что используют все дипломатические и экономические инструменты, чтобы удержать Кремль от эскалации.
- В то же время, Канада решила не отправлять дополнительных военных инструкторов в Украину, чтобы не привести к еще большему обострению на Донбассе. Страна планирует сначала использовать дипломатические методы.
- Кстати, в Вооруженных Силах Украины говорят, что готовы к любому развитию событий.
Итоги разговора Байдена и Путина: смотрите видео