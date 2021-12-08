Путин так и не раскрыл своих намерений по отношению к Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Мы до сих пор не знаем, принял ли Путин решение (о дальнейшем вторжении в Украину – 24 канал),

– сказал политик.

Он также подчеркнул, что теперь США готовы более решительно реагировать на российскую эскалацию. Байден предупредил Путина, что в случае нападения на Украину он сделает то, чего не сделал в 2014 году, то есть когда Россия оккупировала Крым и ворвалась на Донбасс.

Что политики говорили об Украине на встрече 7 декабря

Разговор президентов длился более 2 часов. Во время него Байден предупредил Путина, что экономические санкции Запада будут серьезными, если тот ворвется в Украину.

Глава Белого дома также отверг требование Путина относительно того, что Киев не должен вступать в НАТО. Байден подчеркнул, что такое решение будет одобряться только Альянсом и никто другой "не имеет права диктовать".

В Кремле же заявили, что президенты обсудили "внутриукраинский кризис". Российский политик цинично призвал американского коллегу "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи Москвы".

Кстати, в Офисе Президента Украины считают, что ничего "сенсационного" во время разговора политиков не было.

Кратко о возможном нападении России на Украину

Итоги разговора Байдена и Путина: смотрите видео