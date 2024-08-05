США и ряд стран призывают Иран ослабить "месть": в Тегеране ответили

Политики США и ряда западных стран призвали Иран ослабить анонсированную "месть" Израилю. Однако в Тегеране отказали в такой просьбе.

После убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран поднял "красный флаг мести". В СМИ неоднократно появлялась информация, что Иран готовится к неожиданной и тяжкой мести Израилю в ближайшее время.

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США и ряд стран обратились к Ирану

Вашингтон обратился к правительствам европейских и других стран-партнеров, чтобы передать Тегерану призыв об отказе от эскалации. Однако представители иранских властей заявили, что им "безразлично, если ответ Израиля спровоцирует масштабную войну".

По словам западных и арабских дипломатов, серьезный обстрел Израиля приведет к ответной реакции, а проявление сдержанности даст новому президенту Ирана шансы на улучшение отношений с Западом. Также в переданном Тегеране послании отмечалось, что Белый дом давит в этом вопросе и на Израиль.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на Channel 12 писало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 4 августа собирал совещание с руководителями служб безопасности. Также отмечали, что он еще не имеет "окончательной картины" атак, с которыми столкнется Израиль.

Сейчас в Иране уже начали расследовать смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Следствие пытается идентифицировать всех, кто "проявил халатность или сознательно сотрудничал с Израилем". В Тегеране заявляют, что последнее нападение выявило серьезные провалы в разведке иранских служб безопасности.

К слову, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль беспилотниками. Их могут запустить из районов вблизи Дамаска и из сирийской пустыни.