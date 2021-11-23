США думают о предоставлении нового оружия Украине на фоне потенциального вторжения России, – CNN

Администрация президента США Джо Байдена размышляет, а не отправить ли военных советников в Украину. А также и новое военное оборудование и оружие.

А все потому, что Россия наращивает силы вблизи украинских границ. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

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США могут предоставить Украине больше оружия

Журналисты из США узнали от нескольких источников, что в администрации Джо Байдена сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине, куда входит и летальное оружие. Это происходит на фоне того, что разведка начала публично предупреждать о росте вероятности российского вторжения в Украину, причем уже в январе 2022 года.

По данным источников, пакет помощи может включать:

Направление в Украину военных советников.

Предоставление Киеву новых противотанковых бронебойных ракет Javelin и минометов.

И якобы даже рассматривают возможность выделить системы противовоздушной обороны Stinger и вертолеты Ми-17 (что интересно, это российские вертолеты, которые США купили для передачи в Афганистан).

Впрочем, в Белом доме есть и противники одобрения такого пакета помощи Украине. Они считают, что Россия может расценить такой поступок как шаг к серьезной эскалации.

А как же санкции

Издание отметило, что США ведут переговоры с европейскими союзниками по новому пакету санкций, который введут, если Россия решится ворваться в Украину, сообщили источники.

Но в любом случае Джо Байден и Конгресс очень серьезно относятся к возможности того, что Россия пойдет на вторжение в Украину во второй раз за менее чем десятилетие.

На этот раз, в отличие от 2014 года, США хотят быть готовыми к любому сценарию.

Что на официальном уровне говорят о вероятном вторжении России в самой России, а также в Украине и США

В России цинично и безосновательно обвинили Киев во "вседозволенности и безнаказанности". А информацию о концентрации войск для нападения на Украину назвали "абсолютно ложной".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова к возможному полномасштабному наступлению России. Хотя еще нужно дополнительно развивать силы на воде и в воздухе.

Спикер Государственного департамента Нед Прайс сказал, что США не могут говорить о намерениях Москвы по вторжению в Украину, однако там хорошо "знакомы с теми схемами, по которым действует Россия".