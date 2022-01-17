США и ЕС больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT, – СМИ

Европа и Штаты уже не рассматривают отключение России от системы переводов SWIFT. Ведь это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе.

Соответствующую информацию озвучила немецкая пресса 17 января. Об этом изданию сообщили правительственные источники.

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США и ЕС больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT

Отключение России от системы SWIFT является слишком деликатным для всех участников переговоров.

Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, в среднесрочной перспективе, отметила газета,

– говорится в сообщении.

Однако Штаты и ЕС сейчас обсуждают:

введение целевых экономических санкций в отношении крупнейших российских банков в случае нового нападения России;

в отношении крупнейших российских банков в случае нового нападения России; кроме того, Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти.

Более того, издание сообщило – госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики должны обсудить политику санкций.

Коротко о последних новостях по отключению России от SWIFT

Разговоры об отключении Кремля от банковской системы SWIFT длится не первый месяц. В частности такую санкцию могли применить в случае нового нападения на Украину.

В апреле 2021 года Европарламент заявил, что отключит Россию от системы платежей SWIFT и откажется от ее нефти и газа, если она опять нападет на Украину.

6 декабря 2021 года СМИ писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT. Однако тогда окончательное решение еще не принимали.

Однако уже 17 января в Германии заявили, что Россию не стоит отключать от международной платежной системы SWIFT. Там убеждают, что этого не надо делать, даже если она нападет на Украину. В частности кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии юрист Фридрих Мерц заявил: "Если задействовать SWIFT, это может стать "атомной бомбой"... Это ударит по России, но серьезно повредит и нам. Такое решение "фактически сломало бы позвоночник международной платежной системы".

Очень жестко, – Фурса об отключении SWIFT для России: смотрите видео

Платежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и территориях. Она является мировым монополистом в предоставлении электронных финансовых услуг. При отсоединении страны от SWIFT, операции по импорту и экспорту будут парализованы, со временем произойдет повышение цен и дефицит на импортные товары.