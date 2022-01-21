Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Впрочем, положительно то, что госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января перед встречей с министром иностранных дел России посетил Украину.

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"Единственное, мне кажется, особенно после пресс-конференции Джо Байдена, что США еще не приняли окончательного решения", – заявил дипломат.

Справка. Джо Байден на пресс-конференции заявил, что Россия дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше. Впоследствии Блинкен объяснил, что Байден имел в виду другие сценарии вмешательства России в Украину.

По словам Чалого, в этой ситуации настораживает то, что сейчас спокойно обсуждают вступление Украины в конфликт большего масштаба и вероятное вторжение России на нашу территорию.

А "Северный поток-2", простите? Может, поехать сейчас госсекретарю и остановить эту "вакханалию"? То есть, чтобы уже Европа додумалась, что может быть великая война, а не думала о своих бизнес-интересах,

– подчеркнул Чалый.

По мнению дипломата, тогда можно было бы говорить о каком-либо результате. Главным месседжем всех заявлений является то, что украинцам помогут, однако им самостоятельно придется воевать и погибать и за свою страну, и за весь мир.

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