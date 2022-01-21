Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Втім, позитивним є те, що держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії відвідав Україну.
До теми США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден
"Єдине, мені здається, особливо після пресконференції Джо Байдена, що США ще не ухвалили остаточного рішення", – заявив дипломат.
За словами Чалого, у цій ситуації насторожує те, що зараз спокійно обговорюють вступ України у конфлікт більшого масштабу та ймовірний захід Росії на нашу територію.
А "Північний потік-2", вибачте? Може поїхати зараз держсекретарю й зупинити цю "вакханалію"? Тобто, щоб уже Європа додумалася, що може бути велика війна, а не думала про свої бізнес-інтереси,
– наголосив Чалий.
На думку дипломата, тоді можна було б говорити про якийсь результат. Наразі головним меседжем усіх заяв є те, що українцям допоможуть, однак їм самостійно доведеться воювати та гинути й за свою країну, й за увесь світ.
Чалий розповів про ймовірне вторгнення Росії в Україну: дивіться відео
Реакція США на агресію Росії: що відомо
- Джо Байден зазначив, що у разі нападу на Україну Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом. У відповідь на це у Кремлі цинічно заявили, що такий розвиток подій може спровокувати "громадянську війну" в Україні.
- Президент США також заявив, що у разі наступу на Україну Росію чекатиме економічна катастрофа.
- Вашингтон працює з партнерами в ООН щодо ситуації з Україною. США будуть готові скликати Раду безпеки у випадку загострення агресії зі сторони Росії.
- Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що у разі агресії Росії проти України це матиме серйозні наслідки не лише з боку американської сторони, але і Європи.