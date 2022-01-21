Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Втім, позитивним є те, що держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії відвідав Україну.

До теми США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден

"Єдине, мені здається, особливо після пресконференції Джо Байдена, що США ще не ухвалили остаточного рішення", – заявив дипломат.

Довідка. Джо Байден на пресконференції заявив, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше. Згодом Блінкен пояснив що, Байден мав на увазі інші сценарії втручання Росії в Україну.

За словами Чалого, у цій ситуації насторожує те, що зараз спокійно обговорюють вступ України у конфлікт більшого масштабу та ймовірний захід Росії на нашу територію.

А "Північний потік-2", вибачте? Може поїхати зараз держсекретарю й зупинити цю "вакханалію"? Тобто, щоб уже Європа додумалася, що може бути велика війна, а не думала про свої бізнес-інтереси,

– наголосив Чалий.

На думку дипломата, тоді можна було б говорити про якийсь результат. Наразі головним меседжем усіх заяв є те, що українцям допоможуть, однак їм самостійно доведеться воювати та гинути й за свою країну, й за увесь світ.

Чалий розповів про ймовірне вторгнення Росії в Україну: дивіться відео

Реакція США на агресію Росії: що відомо