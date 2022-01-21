Відповідну заяву про можливість скликання Радбезу ООН на брифінгу зробила постійна представниця США при всесвітній організації Лінда Томас-Грінфілд.

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За агресії Росії США готові скликати Радбез ООН

Постпред США повідомила, що її країна взаємодіє з державами-членами в Раді безпеки щодо питання загострення ескалації зі сторони Росії проти України на регулярній основі.

Коли час прийде, ми будемо готові внести це питання до Ради безпеки ООН,

– зазначила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, Росія продовжує скупчувати війська та техніку біля кордонів України. 20 січня у мережі показали нові супутникові фото, які це підтверджують.

Війська Росії біля кордону України: останні новини

Глава ЦРУ Вільям Бернс висловив занепокоєння скупченням військ Росії біля кордонів України. Він закликав перекрити "Північний потік-2" у випадку вторгнення.

Джо Байден зазначив, що за нападу на Україну Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом. У Кремлі у відповідь зазначили, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні.

Водночас Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії. Глава держави також звернувся з проханням не поширювати фейків про війну.

У ЄС підтвердили, що готові запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, якщо та нападе на Україну.

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