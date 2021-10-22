США и Евросоюз в ОБСЕ осудили перепись населения в оккупированном Крыму

США и ЕС обеспокоены планами России провести перепись населения на территории оккупированного Крыма. Представители Запада считают, что таким образом Москва намерена в очередной раз подорвать суверенитет Украины.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания совета этой организации в Вене.

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США обеспокоены намерениями России

Мы обеспокоены планом Российской Федерации провести без разрешения Украины всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября в оккупированном Крыму. Перепись населения является еще одним проявлением кампании России по подрыву суверенитета Украины,

– заявила Остриен.

Остриен заверила, Вашингтон настаивает на том, что Крым – это Украина, о чем и говорится в совместной декларации Крымской платформы. США будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над полуостровом.

Похожую позицию высказали и в Евросоюзе

Похожая позиция в вопросе переписи и в Евросоюзе. В Брюсселе также осудили призывную кампанию, которую Россия начала с 1 октября. В ЕС призвали Москву прекратить нарушение международного права.

Россия хочет легитимизировать аннексию Крыма, – МИД

Евросоюз привлек внимание к нарушению прав человека на оккупированном полуострове и массовым задержаниям крымских татар. Речь о задержании Наримана Джеляла.

Отметим, что ранее всероссийскую перепись на оккупированных территориях официально осудили США, ЕС и Великобритания. В МИД Украины отметили, что таким образом Россия хочет легитимизировать аннексию Крыма.

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