США и Финляндия могут знать "нечто особенное"

Один очень интересный момент: Финляндия и США почти подписали новое соглашение о военном сотрудничестве.

Финны и сами могут справиться

Согласно одному из ее положений, американские военные получили возможность использовать в своих целях финские военные базы и объекты.

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На самом деле, это было совсем необязательно, даже несмотря на то, что Финляндия стала полноценным членом НАТО.

Финны соседствуют с Россией и имеют возможность полностью самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. У финнов достаточно боеспособное войско как в сфере вооружения и оснащения, так и в сфере его тренированности. Кроме того, у них есть очень богатый опыт.

По крайней мере, в случае нападения извне обеспечить устойчивость своей обороны к моменту подключения других членов НАТО, они вполне способны самостоятельно уже сейчас. Особенно в очевидных условиях "феноменальной" боеспособности российской армии, которую она продемонстрировала в Украине.

Что было движущей силой

В таком случае возникает вполне закономерный вопрос: а что использование США финских военных баз именно сейчас приобрело такую срочность и настоятельную необходимость, чтобы быть подписанным почти мгновенно?

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Это, конечно, исключительно мое мнение и, возможно, я полностью ошибаюсь в своих выводах, но мне кажется, что основной движущей силой в этом случае было нечто иное, чем "необходимость срочно усилить нового члена НАТО в военном отношении".

Гипотетическое присутствие американских войск в Финляндии обусловлено чем-либо иным, чем реальностью российской угрозы. Мне кажется, что в Вашингтоне и в Хельсинки что-то "такое особенное" знают о вероятном дальнейшем ходе военно-политических событий в этом регионе. Оно, по их общему мнению, потребует обязательного и срочного присутствия американских войск на северо-западных границах России.