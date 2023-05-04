США и Финляндия могут знать "нечто особенное"
Источник:Константин Машовец
Один очень интересный момент: Финляндия и США почти подписали новое соглашение о военном сотрудничестве.
Финны и сами могут справиться
Согласно одному из ее положений, американские военные получили возможность использовать в своих целях финские военные базы и объекты.
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На самом деле, это было совсем необязательно, даже несмотря на то, что Финляндия стала полноценным членом НАТО.
Финны соседствуют с Россией и имеют возможность полностью самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. У финнов достаточно боеспособное войско как в сфере вооружения и оснащения, так и в сфере его тренированности. Кроме того, у них есть очень богатый опыт.
По крайней мере, в случае нападения извне обеспечить устойчивость своей обороны к моменту подключения других членов НАТО, они вполне способны самостоятельно уже сейчас. Особенно в очевидных условиях "феноменальной" боеспособности российской армии, которую она продемонстрировала в Украине.
Что было движущей силой
В таком случае возникает вполне закономерный вопрос: а что использование США финских военных баз именно сейчас приобрело такую срочность и настоятельную необходимость, чтобы быть подписанным почти мгновенно?
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Это, конечно, исключительно мое мнение и, возможно, я полностью ошибаюсь в своих выводах, но мне кажется, что основной движущей силой в этом случае было нечто иное, чем "необходимость срочно усилить нового члена НАТО в военном отношении".
Гипотетическое присутствие американских войск в Финляндии обусловлено чем-либо иным, чем реальностью российской угрозы. Мне кажется, что в Вашингтоне и в Хельсинки что-то "такое особенное" знают о вероятном дальнейшем ходе военно-политических событий в этом регионе. Оно, по их общему мнению, потребует обязательного и срочного присутствия американских войск на северо-западных границах России.