США готовят ответ России в случае вторжения в Украину

В Пентагоне США готовят ответные меры против возможной агрессии России против Украины. Среди них - перекидывание американских войск ближе к территории Украины.

США могут ввести свои корабли в Черное море. Такие меры главе Белого дома предложил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Какие меры предпримут США

Перед возможным российским вторжением США рассматривают вариант передвижения своих войск в Европе ближе к украинской границе. В частности, в Польшу и Румынию.

Также Ллойд Остин предложил Джо Байдену разрешить полеты бомбардировщиков над территорией Восточной Европы. Кроме того, среди вариантов есть и ввод американских кораблей в Черное море.

Эти варианты глава Пентагона предложил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно тех стран, которые граничат с Украиной. Пентагон США стремится продемонстрировать единство Альянса и сдержать российскую агрессию.

Угроза российского вторжения: коротко о последних новостях

На фоне угрозы российского вторжения несколько стран приступили к эвакуации дипломатов из Украины. В частности, на этот шаг уже пошли США, Великобритания, Австралия и Германия. В Австрии говорят, что у них есть план эвакуации, но воплощать его пока рано.

Польша, Чехия, Дания, Латвия и Эстония заявили об отсутствии таких намерений. В ЕС также заявили, что нет причин для эвакуации.

Верховная Рада планирует принять обращение к международному сообществу из-за военного шантажа со стороны России.

Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 17.00 24 января.

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