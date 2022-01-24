США готовят ответ России в случае вторжения в Украину
Источник:NBC News
В Пентагоне США готовят ответные меры против возможной агрессии России против Украины. Среди них - перекидывание американских войск ближе к территории Украины.
США могут ввести свои корабли в Черное море. Такие меры главе Белого дома предложил глава Пентагона Ллойд Остин.
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Какие меры предпримут США
Перед возможным российским вторжением США рассматривают вариант передвижения своих войск в Европе ближе к украинской границе. В частности, в Польшу и Румынию.
Также Ллойд Остин предложил Джо Байдену разрешить полеты бомбардировщиков над территорией Восточной Европы. Кроме того, среди вариантов есть и ввод американских кораблей в Черное море.
Эти варианты глава Пентагона предложил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно тех стран, которые граничат с Украиной. Пентагон США стремится продемонстрировать единство Альянса и сдержать российскую агрессию.
Угроза российского вторжения: коротко о последних новостях
- На фоне угрозы российского вторжения несколько стран приступили к эвакуации дипломатов из Украины. В частности, на этот шаг уже пошли США, Великобритания, Австралия и Германия. В Австрии говорят, что у них есть план эвакуации, но воплощать его пока рано.
- Польша, Чехия, Дания, Латвия и Эстония заявили об отсутствии таких намерений. В ЕС также заявили, что нет причин для эвакуации.
- Верховная Рада планирует принять обращение к международному сообществу из-за военного шантажа со стороны России.
- Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 17.00 24 января.
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