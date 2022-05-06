США готовят звонок лидеров стран G7 по поводу агрессии Кремля и поддержки Украины

Соединенные Штаты Америки готовят звонок лидеров стран Большой семерки. Разговор будет касаться агрессии России и поддержки Украины.

Соответствующую информацию на брифинге 5 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заверила, что США работают над окончательными договоренностями по поводу разговора.

Заметьте Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию, – Bloomberg

США готовят звонок G7

Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни.

– объяснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что усилия и внимание США направлены, чтобы:

продолжать поддерживать единство;

усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

Также Джен Псаки ответила на вопрос о 9 мая, ведь в этот день Белый дом обещал выразить свою поддержку Украине и Европе. Спикер объяснила, что на вопрос, будут ли какие-то общие мероприятия, ответит поближе к той дате.

Последние заявления G7 из-за войны России против Украины

Пытаясь улучшить свое положение, Россия захотела, чтобы "недружественные" страны платили ей за газ рублями. Однако министры энергетики стран "Большой семерки" отказали Москве в такой просьбе.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет пригласить Индию в качестве гостя на саммит лидеров Большой семерки. Такое решение политик принял для того, чтобы укрепить антипутинскую коалицию.

В конце апреля послы G7 встретились с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и обсудили эффективность Бюро в военное время.

Кроме того, в начале апреля государства G7 поддержали исключение России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Тогда члены G7 осудили убийство мирного населения в Буче.

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G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира, основанный в 1975 году. В Большую семерку входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Канада.