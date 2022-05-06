США готовят звонок лидеров стран G7 по поводу агрессии Кремля и поддержки Украины

6 мая 2022 , 05:05
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Источник:

Белый дом

Соединенные Штаты Америки готовят звонок лидеров стран Большой семерки. Разговор будет касаться агрессии России и поддержки Украины.

Соответствующую информацию на брифинге 5 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заверила, что США работают над окончательными договоренностями по поводу разговора.

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США готовят звонок G7

Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни.
– объяснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что усилия и внимание США направлены, чтобы:

  • продолжать поддерживать единство;
  • усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

Также Джен Псаки ответила на вопрос о 9 мая, ведь в этот день Белый дом обещал выразить свою поддержку Украине и Европе. Спикер объяснила, что на вопрос, будут ли какие-то общие мероприятия, ответит поближе к той дате.

Обратите внимание! G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира, основанный в 1975 году. В Большую семерку входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Канада.

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Автор: Діана Квасневська