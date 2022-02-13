США готовятся к кибератакам России против Киева и Вашингтона, – CNN

Власть Соединенных Штатов Америки готовится к кибератакам. Она считает, что их может осуществить Россия против Вашингтона и Киева.

Представители Белого дома, разведки и Министерства внутренней безопасности провели совместную встречу. На ней они обсудили киберугрозы, связанные с Россией против Украины и США.

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Встреча состоялась 11 февраля в формате видеоконференции. Американские чиновники, по информации CNN, обсуждали меры, которые могут ввести власти вместе с частными компаниями.

В частности обсудили решения по секторам экономики. Эту встречу провели для того, чтобы как можно продуктивнее бороться с киберпреступниками.

Киберпространство – основной фронт напряженности

Администрация Джо Байдена рассматривает киберпространство как основной фронт напряженности из-за угрозы России полномасштабно напасть на Украину.

Одной из тем обсуждений во время встречи было обсуждение, как США могут оказать помощь Украине в области кибербезопасности.

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Один из источников СМИ сообщил, что сейчас якобы существует конкретная угроза украинской инфраструктуре. Однако для американской инфраструктуры угрозы пока нет.

Нарушение кибербезопасности Украины: главное

В середине января 2022 года на сайтах государственных органов Украины (Министерство внешних дел и Министерства образования) состоялась масштабная кибератака.

Хакеры оставляли на официальных сайтах сообщения с угрозами. Однако через несколько часов доступ к ресурсам восстановили.

Как сообщили в Центре информации безопасности, в ответных атаках был российский след.

Заметим, что хакеры оставляли угрозы на украинском, русском и польском. Хотя в Польше отметили, что носители языка так не общаются.

В конце января "под прицелом" хакеров оказались украинские суды.

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