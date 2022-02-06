США готовятся к миграционному кризису из-за угрозы вторжения России в Украину, – Fox News

В США активно обсуждают последствия возможного вторжения России в Украину. Беспокоит администрацию Байдена кризис, который может возникнуть из-за большого количества беженцев. Американцы разрабатывают меры относительно помощи.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на встрече конгрессменов и чиновников с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. На этих совещаниях 2 – 3 февраля главной темой стало самое возможно полномасштабное вторжение России на украинскую территорию.

Актуально В Германии объяснили, почему в очередной раз отказались поставлять оружие Украине

Участие во встречах приняли Энтони Блинкен и Ллойд Остин

Участие в этих встречах, кроме Милли, также приняли госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор национальной разведки Аврил Хейнс, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и другие.

Источники сообщили, что в Вашингтоне готовятся к значительному кризису с беженцами, который может возникнуть в случае эскалации. Между тем, пишут СМИ, европейские союзники ведут дискуссии по обеспечению жильем мигрантов.

Законодатели США не удовлетворены реакцией Вашингтона

Конгрессмены сообщили СМИ, что многие из законодателей не довольны реакцией администрацией Байдена на то, что происходит в Украине. Мол, в Вашингтоне должны были обеспечить более быстрый ответ и предоставить больше военной помощи. Речь идет, прежде всего о зенитных и реактивных системах залпового огня, которые бы защитили ее от вторжения из России.

Представители администрации Байдена на встречах ответили на эти опасения, заявив, что значительные поставки военной помощи Украине может быть использовано как повод для вторжения в Украину,

– говорится в публикации.

Между тем Российский дипломат заявил, что вторжение в Украину "не в интересах Москвы"

Позиция США относительно возможного вторжения в Украину: последние новости

5 февраля в Киев прибыл 8-ый борт из США с военной помощью Украине. Американцы передали 80 тонн боеприпасов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал в твиттере видео в поддержку Украины. В нем собрали кадры с иностранными политиками, которые заверяют Киев в непоколебимой поддержке.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что в Вашингтоне не считают нападение на Украину неизбежным, однако хотят честно говорить об угрозе.

США начали перебрасывать дополнительные войска в Европу: смотрите в видео