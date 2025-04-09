США готовятся к войне: политтехнолог объяснил, как Трамп использует для этого таможенную политику

Введенные Дональдом Трампом пошлины привели к тому, что страны, страдающие от его агрессивных действий, теперь умоляют США заключить торговое соглашение. Однако кроме получения сиюминутных результатов, торговая политика Трампа имеет более глобальную цель.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Дональд Трамп из-за реакции на введенные им тарифы, проверяет накануне нового гипотетического конфликта страны мира на приверженность США. Также президент США отчитался, что введенные им пошлины уже приносят финансовый результат – Соединенные Штаты ежедневно получают 2 миллиарда долларов в виде тарифов.

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Это проверка союзников

Загородний объяснил действия Трампа, который вводит пошлины, а потом смотрит, какие страны выходят с ним на переговоры. Благодаря этой тактике он выявляет, кто поддерживает Китай, а кто – нет.

Если страна идет на переговоры с США, значит она их поддерживают. Это проверка союзников, ведь США готовится к войне с Китаем,

– подчеркнул политтехнолог.

США, по его словам, входят в переговоры, имея рычаг давления. Страны нервничают, звонят, а Трамп в это время играет в гольф.

Обратите внимание! Дональд Трамп объяснил, что введение тарифов является "войной с миром", однако добавил, что на самом деле это "совсем не война", потому что мировые лидеры летят в США, чтобы вести переговоры. Также президент сказал, что страны "звонят ему и "целуют в задницу", ведь "умирают от желания заключить сделку".

"В то же время рассказы о "падении рынков", это ерунда. Жалуются из-за тарифов преимущественно представители финансового капитала, потому что рынок и так был перегрет", – уверен он.

В 2008 году было напечатано много денег и это привело к тому, что рентабельность финансового капитала выше, чем промышленного.

Отстаивает интересы рабочих

Для США проблема в том, что с этими инвестиционными банкирами войну с Китаем выиграть нельзя. Америке, как отметил Завгородний, сейчас нужны рабочие, которые бы трудились на военных заводах и производили детали для оружия и техники. Для того чтобы было импортозамещение и у людей была работа, что и обещал Трамп.

Трамп отмечает, что он отстаивает интересы рабочих, а не инвестбанкиров, что странно для миллиардера,

– подчеркнул политтехнолог.

Он делает так, чтобы рентабельным был промышленный капитал. Тогда производство будет переноситься в США, у людей появится работа и вернется средний класс.

Параллельно администрация Трампа приводит к девальвации доллар из-за этого кризиса. Это означает, что импортная продукция в США будет стоить дороже, чем американская, а экспорт становится дешевле,

– отметил Тарас Загородний.

Также из-за девальвации доллара огромный долг США будет обслуживаться дешевле. Этот долг, по его словам, образовался, когда США переносили производство за границу, в частности в Китай, отдали туда много технологий.

Однако это не политика только Трампа, а Соединенных Штатов в целом. Первые пошлины против Китая, добавил политтехнолог, он ввел, когда был его первый президентский срок. Когда президентом стал Джозеф Байден, он не отменил эти тарифы, а начал вторую волну дополнительных пошлин в 2024 году.

Отметим, что по мнению экономиста Олега Пендзина, таможенная война Трампа, в частности с Китаем, "мгновенно осложнит ситуацию вокруг Тайваня". Унизительные заявления президента США, "максимально обострили противоречия", которые ранее удалось сглаживать дипломатическими усилиями.