США готовы созвать Совбез ООН в случае агрессии России против Украины

Вашингтон работает с партнерами в ООН относительно ситуации с Украиной. США будут готовы созвать Совбез в случае обострения агрессии со стороны России.

Соответствующее заявление о возможности созыва Совбеза ООН на брифинге сделала постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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При агрессии России США готовы созвать Совбез ООН

Постпред США сообщила, что ее страна взаимодействует с государствами-членами в Совбезе по вопросу обострения эскалации со стороны России против Украины на регулярной основе.

Когда придет время, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет безопасности ООН,

– отметила Томас-Гринфилд.

Напомним, Россия продолжает скапливать войска и технику возле границ Украины. 20 января в сети показали новые спутниковые фото, которые подтверждают это.

Войска России возле границы Украины: последние новости

Глава ЦРУ Уильям Бернс выразил обеспокоенность скоплением войск России возле границ Украины. Он призвал перекрыть "Северный поток-2" в случае вторжения.

Джо Байден отметил, что при нападении на Украину Москве могут запретить проводить какие-либо операции с долларом. В Кремле в ответ отметили, что потеря Россией доступа к доллару может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине.

В то же время Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России. Глава государства также обратился с просьбой не распространять фейки о войне.

В ЕС подтвердили, что готовы вводить жесткие санкции против России, если та нападет на Украину.

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